3 città italiane da visitare a settembre, ora che il turismo di massa è finito – viagginews.com

Ami viaggiare ma odi il turismo di massa? Allora settembre è il tuo mese. Ti svelo alcune città italiane che devi visitare assolutamente.

Settembre è uno dei mesi migliori per visitare l’Italia. Le temperature sono ancora miti, ma la calca di turisti che invade le città d’arte e le mete più popolari durante l’estate è diminuita drasticamente.

Se vuoi goderti l’autentica atmosfera italiana senza dover fare la fila per ogni monumento, ecco tre città perfette da scoprire in questo periodo.

3 città italiane da visitare nel mese di settembre

Spesso sottovalutata rispetto alle sue più famose sorelle come Firenze o Venezia, Bologna è una città che regala emozioni autentiche e un’atmosfera accogliente.

A settembre, l’aria è perfetta per passeggiare sotto i suoi portici infiniti, dichiarati Patrimonio UNESCO, senza la calca estiva.

Non perdere una visita alla Torre degli Asinelli, da cui si gode una vista panoramica spettacolare sulla città e sulle colline circostanti.

A settembre, l’università riprende le attività e Bologna si riempie di giovani studenti, conferendo all’atmosfera un’energia fresca e vivace. Inoltre, settembre è il mese della “Festa della Zucca” a Venzone, un evento nelle vicinanze che celebra i prodotti locali con mercatini e degustazioni.

Per chi cerca il fascino del Sud Italia lontano dai percorsi più battuti, Lecce è la meta ideale. Conosciuta come la “Firenze del Sud”, Lecce vanta un centro storico barocco ricco di chiese, palazzi e piazze che sembrano usciti da un dipinto.

Settembre è il periodo ideale per visitare Lecce, grazie al clima ancora caldo ma più sopportabile rispetto ai mesi estivi. Passeggiando per le sue stradine, potrai ammirare la splendida Basilica di Santa Croce, un capolavoro di decorazioni scolpite nel tufo locale. I

Inoltre, a settembre la città ospita numerosi eventi culturali, come concerti all’aperto e mostre d’arte, perfetti per immergersi nella vita locale. Non dimenticare di assaggiare le specialità pugliesi, come il pasticciotto leccese, un dolce tipico che ti conquisterà.

Se vuoi combinare arte, cultura e natura, Trento è la scelta giusta. Situata nel cuore delle Dolomiti, questa città offre un mix perfetto tra storia e paesaggi mozzafiato.

A settembre, con la fine dell’estate, le escursioni sulle montagne circostanti diventano più piacevoli e meno affollate. Trento è famosa per il suo centro storico elegante, dominato dal Castello del Buonconsiglio e dalla Cattedrale di San Vigilio.

Le piazze, animate da caffè e mercati, sono il luogo ideale per rilassarsi dopo una giornata di visite. In questo periodo si può anche approfittare di eventi culturali come il Festival dell’Economia, che ogni anno richiama intellettuali e visitatori da tutta Europa.

Infine, non perdere l’occasione di esplorare la natura circostante, tra passeggiate nei boschi, bike tour e degustazioni di prodotti tipici trentini, come lo speck e i formaggi locali.