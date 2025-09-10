Questi errori fanno gonfiare le tue bollette: scopri quali sono per iniziare a risparmiare subito – Viagginews.com

Le tue bollette sono troppo elevate? Potresti aver commesso questi errori ogni giorno senza accorgertene nemmeno.

Con l’arrivo di settembre e il ritorno alle proprie abitazioni principali, sono in molti a temere l’aumento delle bollette, le quali ogni anno gravano sempre di più sulle tasche degli italiani. Dopo l’incremento dei costi delle materie prime a causa di una situazione geopolitica instabile, le cifre mensili rischiano di decollare anche quest’anno.

L’aumento delle cifre in bolletta, tuttavia, è spesso legato altresì al reiterarsi di errori domestici, generati da un uso inconsapevole degli elettrodomestici e delle utenze di casa. Le abitudini scorrette, difatti, possono incidere notevolmente sui costi in bolletta, gonfiando le cifre in modo spropositato e silenzioso.

In questo scenario, è fondamentale analizzare i propri errori, conoscerli ed evitarli mese dopo mese, cominciando a risparmiare fin da subito. Alcune abitudini spesso ritenute innocue, in realtà, possono pesare sul bilancio familiare in modo notevole, rendendo il momento dell’arrivo della bolletta il più temuto.

Inizia a risparmiare in bolletta: gli errori da non fare in casa

Tra gli errori più comuni, spicca senza dubbio l’abitudine di lavare anche pochi piatti a mano dopo ogni pasto. Questo atteggiamento è erroneamente accostato all’idea di risparmio, spesso legata alla funzione elettrica della lavastoviglie. Al contrario, lavare i piatti a mano anche per pochi minuti al giorno, può incidere in modo gravoso sulla bolletta del mese. Il lavaggio in lavastoviglie, difatti, ha un costo il quale oscilla da € 0,10 a € 0,30 a ciclo.

Durante un lavaggio in lavatrice, invece, è fondamentale evitare il ciclo specializzato sul materiale dei capi. Quest’ultimo, oltre a rivelarsi più inquinante, può richiedere più tempo di lavaggio e un costo maggiorato. Al contrario, è bene optare per il programma ECO, pensato per inquinare di meno e per ridurre l’utilizzo di energia elettrica e di acqua. Per quanto riguarda i pasti, invece, è utile optare per l’utilizzo di un microonde durante il riscaldamento del proprio cibo.

Un microonde è in grado di consumare solo € 0,05 per utilizzo, al contrario del forno il quale può costare fino a € 0,40 per pochi minuti di accensione. Non meno importante, durante la settimana è preferibile prediligere l’uso della doccia, più adatta a lavaggi di breve durata. Al contrario, utilizzare la vasca da bagno può comportare un costo di € 1,10 per ogni lavaggio.