Questa è la provincia meno visitata d’Italia in assoluto, ma ha borghi sospesi su rocche panoramiche e bellezze naturali senza precedenti

È una delle province più sottovalutate in Italia, sicuramente la meno visitata eppure ha ricca di storia e percorsi naturalistici da ammirare.

Tra le tante province italiane che attirano turisti interni ed internazionali allontanadoli dalle grandi città blasonate -offrendo comunque arte, buon cibo, panorami mozzafiato ed ospitalità- ce n’è una che è davvero la più sottovalutata, sicuramente la meno visitata. Stiamo parlando di Benevento, nell’entroterra campano

Sarà per la sua posizione geografica, per l’effettiva mancanza di una promozione e magari anche per i collegamenti autostradali non propriamente presenti, fatto sta che Benevento è la città di provincia della Campania meno conosciuta.

Certo a farle concorrenza ci sono Napoli, sempre più amata e conosciuta in tutto il mondo, Caserta e la Costiera Amalfitana eppure questa città, di circa 55mila abitanti, nasconde gioielli davvero imperdibili. Tra archi romani, ritrovamenti preistorici e leggende magiche, Benevento è una città che può conquistare, così come la sua provincia fatta di tanti piccoli borghi tutti da scoprire. Vediamo allora l’itinerario perfetto per un weekend in zona.

Weekend a Benevento, cosa vedere

Il primo giorno nella provincia beneventana può iniziare da Sant’Agata dei Goti, borgo considerato trai più belli e caratteristici della regione. Si tratta di un piccolo paese posizionato su una rocca di tufo (foto in basso, ndr) dal quale si irradiano vicoletti e piazzette panoramiche. All’ingresso del borgo -a cui si arriva attraversando un ponte – si trova anche un castello, parzialmente visitabile.

Una volta pranzato in una delle tante osterie presenti, ci si può recare al Parco del Grassano, perla naturalistica a pochi km da Telese Terme dov’è possibile noleggiare una canoa per un giro sul fiume. Da lì si possono poi facilmente raggiungere le terme per concludere la giornata in relax.

Il secondo giorno tappa a Pietralcina e Piana Romana, i luoghi dell’infanzia di San Pio. In zona ci sono molte tenute dov’è possibile fermarsi per una degustazione, quindi ripartire alla volta di San Marco dei Cavoti borgo patria del torrone e del croccantino.

Ultimo giorno del weekend dedicato a Benevento città. Qui meritano una visita: la Basilica si Santa Sofia che affaccia sull’omonima piazza che costeggia il centro storico della città. Una chiesa di epoca longobarda patrimonio UNESCO. Da qui la passeggiata porta all’Arco di Traino e poi al Duomo alle cui spalle nasconde il secondo arco della città sempre di epoca romana. Nel museo del Sannio è invece conservato Ciro, il primo dinosauro scoperto in Italia. C’è poi il museo dello Streghe, simbolo folkloristico della città e merita una passeggiata anche la Villa Comunale.

A completare il tour, ultima tappa a Montesarchio che custodisce la valle delle Forche Gaudine e un Castello visitabile.