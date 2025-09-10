Le crociere più belle del mondo: regalatevi un sogno ad occhi aperti

Se volete regalarvi un sogno ad occhi aperti mettete da parte i soldi per una delle crociere più belle del mondo.

Difficile immaginare quanti posti incantevoli ci siano al mondo. Esplorarli tutti in una sola vita è impossibile, però si possono mettere da parte dei risparmi per scegliere una crociera in luoghi sconosciuti e meravigliosi. Parliamo di viaggi spettacolari che permetteranno di ammirare paesaggi, città e culture suggestive e sorprendenti.

Salire a bordo di un’enorme nave-città e partire alla volta di luoghi sconosciuti, bellissimi e ricchi di fascino regala un’emozione incredibile. La crociera è una vacanza sui generis con tanti pro e pochi contro. Bisogna accettare il fatto di dover condividere lo spazio con migliaia di altre persone – non tutte saranno educate e simpatiche – e di spendere parecchi soldi soprattutto se si viaggia in famiglia.

Una volta partiti, però, si potranno lasciare alle spalle tutti i pensieri. L’unico impegno sarà quello di rilassarsi, trovare le attività preferite da svolgere e aspettare di arrivare in posti magici. Gli italiani che si spingono oltre la classica crociera sul Mediterraneo non sono tantissimi eppure ci sono delle vere meraviglie da scoprire in giro per il mondo.

Alcune delle crociere più belle in giro per il mondo

Una prima crociera che incanta è quella tra Polinesia Francese e Hawaii. Rotte straordinarie, atolli mozzafiato come Moorea, Bora Bora, Raiatea per poi arrivare nell’Aloha State e rimanere senza fiato davanti a Maui, Kauai, Big Island e Ohau dove c’è la capitale Honululu. Una crociera da 40 mila chilometri con NCL che resterà indelebile nella memoria.

Impossibile non citare la meta più amata dai croceristi di tutto il mondo, i Caraibi. Da Miami parte l’Explora Journeys che tocca Puerto Rico, le Isole Vergini Britanniche, il Guadalupe e Anguilla. Paesaggi dai colori abbaglianti, acque cristalline, cascate e barriere coralline in un luogo dalla cultura unica. Per gli amanti della natura e delle mete poco turistiche c’è l’Indonesia. Qui si incontreranno persone affabili e pacifiche, si vedranno un’infinità di isole e atolli dalla bellezza sorprendente e scesi a terra si potrà fare shopping nei bazaar. Questa è una crociera fuori dall’overtourism che regalerà molte soddisfazioni.

E se vogliamo spingerci dall’altra parte del mondo possiamo volare in Australia e imbarcarci sulla Royal Caribbean alla scoperta delle coste australiane. Cairns, Darwin. Geraldton, Peth, la circumnavigazione di tutto il continente sarà pura magia. Per chi ama il freddo Groenlandia e Alaska sono altre due opzioni ma le possibilità sono molte di più. Un’agenzia di viaggio saprà indicare la soluzione migliore per le proprie esigenze, consigliare il periodo migliore per salire a bordo della nave da crociera e godersi il viaggio più bello che farete nella vostra vita.