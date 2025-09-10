Lavoro negli hotel e ti svelo cosa usiamo per igienizzare i materassi: solo così sono veramente perfetti

Come igienizzare i materassi utilizzando il trucco degli hotel: in questo modo tutto lo sporco avranno le ore contate.

Chi lavora negli hotel sa bene che l’aspetto di una stanza non è tutto. Anche se lenzuola candide e cuscini gonfi possono dare un’ottima prima impressione, è ciò che non si vede a fare davvero la differenza. Parlo dei materassi. Ogni ospite si aspetta (giustamente) di dormire su un letto impeccabile, e la pulizia profonda non è un optional, è una necessità.

Igienizzare un materasso non significa semplicemente passare l’aspirapolvere o cambiare le lenzuola. Un materasso assorbe nel tempo sudore, polvere, cellule morte della pelle e, nei casi peggiori, anche acari. Ecco perché negli hotel non possiamo affidarci ai metodi casalinghi o ai semplici deodoranti per ambienti: servono soluzioni che siano davvero efficaci, ma allo stesso tempo non aggressive, né per chi soggiorna né per i tessuti.

Come igienizzare in casa i materassi utilizzando il trucco degli hotel

Nel tempo, abbiamo testato diversi prodotti professionali, alcuni anche piuttosto costosi. Ma la verità? Il miglior alleato per igienizzare i materassi era già lì, nella dispensa di casa. Economico, sicuro, e soprattutto straordinariamente efficace. Questo metodo è diventato parte della routine di pulizia profonda che applichiamo regolarmente, soprattutto nei cambi di stagione o dopo soggiorni più lunghi.

Ma qual è questo trucco che ancora oggi utilizziamo per igienizzare i materassi dell’hotel e che può anche essere provato in casa? Per prima cosa ecco gli ingredienti che serviranno:

4 cucchiaini di perossido di idrogeno

2 cucchiai di bicarbonato di sodio

1 cucchiaino di dentifricio

1 tappo di detersivo per bucato

Acqua molto calda

1 straccio

1 ferro da stiro

Per prima cosa preparare il mix, mettendo in un contenitore tutti gli ingredienti e mescolare fino a ottenere un liquido liscio. A questo punto, inumidire il panno immergendolo nella soluzione ottenuta e strizzarlo leggermente. Ora non resta che avvolgere il panno attorno al ferro da stiro e strofinare il tutto sul materasso. In caso di macchie ostinate, esercitare una leggera pressione. Fatto questo, si dovrà lasciare asciugare lasciando il materasso all’aperto o in una stanza ventilata finché non è completamente asciutto.

Ed ecco che con un semplice trucchetto e un pizzico di fantasia, anche il materasso più sporco tornerà finalmente ad essere perfettamente pulito ed igienizzato. Un trucco semplicissimo, ma che farà la netta differenza.