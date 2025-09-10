Devi prendere l’aereo ma sei indeciso sulla compagnia? Ecco le più sicure nella classifica 2025. – (viagginews.com)

Hai ansia all’idea di prendere l’aereo? Con queste compagnie puoi salire a bordo a occhi chiusi: sono le più sicure del 2025.

Mentre alcuni amano volare o salgono sull’aereo sereni come fossero a casa altri rabbrividiscono già al banco del check-in. Non a caso basta una breve ricerca per scoprire una rassegna di strategie per superare la paura dell’aereo, compreso l’uso di farmaci. A volte è ansia dovuta alla sensazione che si prova a bordo, altre la paura concreta che si verifichi un incidente durante il volo.

Per chi è più razionale basta uno sguardo alle statistiche per rassicurarsi e prenotare un volo in serenità. Lo scorso anno su 40 milioni di voli solo 7 hanno portato a dei morti fra i passeggeri, una percentuale infima e dovuta spesso a velivoli privati. Ma poiché è giusto volersi tutelare e aspettarsi tutte le garanzie possibili è giusto cercare qualche informazione in più.

Come ribadito spesso una sicurezza garantita al 100% non è possibile. Tuttavia ci sono compagnie aeree che si distinguono in questo settore, alcune delle quali non hanno mai registrato incidenti gravi. A stilarne una classifica facile da consultare per l’anno corrente ci ha pensato Air Advisor, una piattaforma online specializzata in rimborsi legati ai voli.

Gli aerei più sicuri della classifica 2025

Sono tanti i fattori che determinano la sicurezza di un volo, dalla tipologia di aereo utilizzata all’esperienza e alla competenza del personale. Da questo punto di vista il primato spetta alla Air New Zealand, che sottopone i propri piloti a un addestramento molto avanzato rispetto ad altre compagnie. Le rotte che partono da qui infatti sono tra le più impegnative al mondo.

La Air New Zealand guadagna un punteggio pieno di 100/100 per Air Advisor, ma ad appena due punti di distanza abbiamo la Qatar Airways. Sullo stesso gradino del podio ci sono anche la compagnia Emirates e la Cathay Pacific. Tutte e tre investono nelle tecnologie più avanzate e a loro volta curano in modo maniacale la preparazione dei propri piloti.

Tra le tre elencate la Qatar Airways risulta la più giovane, con appena cinque anni di attività. Sul mercato da più tempo ma competitiva da poco invece è la Virgin Australia, che si è rimodernata nel periodo post-pandemia. Dal 2022 inoltre vanta diversi accordi legati al code-share con compagnie come la Air Canada e la Hong Kong Airlines.