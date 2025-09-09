Schiacciatine di patate in padella, golose e filanti: ricetta facile e veloce da provare subito!

Le schiacciatine di patate in padella si preparano velocemente e faranno felici tutti, soprattutto i bambini.

Antipasti, primi, secondi, contorni, le patate permettono di realizzare tantissimi piatti diversi gustosissimi. Sono perfette da sole o combinate con altri ingredienti per esaltarne il sapore. Si possono cuocere in modo diverso in base alla ricetta da realizzare. Impossibile dire di no ad un piatto di patatine fritte ma sicuramente ci sono soluzioni più salutari e altrettanto buone.

Tra gli ingredienti che in cucina non possono mai mancare ci sono le patate. Permettono di preparare buonissime ricette e apportano benefici nutrizionali. Ricordiamo che vanno sempre mangiate cotte, crude possono essere tossiche perché contengono solanina. Al forno, bollite, arrosto, fritte, al vapore, per ogni ricetta si potrà scegliere il metodo di cottura preferito.

Le patate non contengono glutine né lattoso né istamina, sono buone fonti di vitamina C, acido folico, zinco, potassio anche se la cottura riduce parte dei nutrienti. Si possono mangiare anche nei regimi alimentati vegetariani e vegani ma in caso di obesità, diabete di tipo 2 o ipertrigliceridemia bisogna consumarle con moderazione. Che ricetta vogliamo preparare oggi?

Schiacciatine di patate con formaggio filante: faranno impazzire tutti

Se adorate le patate e vorreste inserirle in ogni vostra preparazione vi suggeriamo la ricetta perfetta per la cena che abbiamo trovato sulla pagina Instagram piovono.ricette. Queste schiacciatine di patate sono golose e filanti, i passaggi sono semplici e non richiederanno di passare troppo tempo davanti ai fornelli.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

800 grammi di patate

sale

pepe

1 uovo

prezzemolo

2 cucchiai di fecola di patate

80 grammi di mortadella o prosciutto cotto

60 grammi di parmigiano grattugiato

140 grammi di scamorza

pangrattato

olio evo.

PREPARAZIONE

Lessate le patate. Sbucciatele e schiacciatele quando sono ancora calde in una ciotola capiente. Lasciatele raffreddare. Sminuzzate il prezzemolo e poi aggiungetelo alle patate. Salate. Aggiungete un uovo e amalgamate gli ingredienti utilizzando le mani o un cucchiaio. Aggiungete la fecola di patate e mescolate. Tagliate a piccoli cubetti la scamorza e aggiungetela alle patate. Sminuzzate la mortadella e unitela al composto. Aggiungete il parmigiano e amalgamate il tutto. Fate riposare per 30 minuti circa. Con le mani date forma alle schiacciatine di patate. Passatele nel pangrattato e cuocetele in padella con un filo d’olio fino a che non saranno dorate all’esterno e filanti all’interno.

Una volta pronte impiattatele aggiungendo della rucola o dei pomodorini per rendere il piatto ancora più completo e gustoso. Mortadella e prosciutto cotto potete sostituirli con pezzettini di salame o pancetta in base alle vostre preferenze.