Prima che finisca l’estate raccogli qualche conchiglia al mare e mettile in casa: i 7 benefici – viagginews.com

Raccogli qualche conchiglia al mare e mettile in casa: ecco i 7 benefici che apportano.

Sono soprattutto i bambini a raccogliere le conchiglie in spiaggia per portarle a casa come ricordo delle vacanze. Ma anche gli adulti dovrebbero fare lo stesso non solo perché le conchiglie sono bellissime ma anche perché, messe strategicamente in casa, apporteranno tanti benefici.

Questo stando a quanto dice il Feng Shui, l’antica pratica cinese che ci invita ad armonizzare gli ambienti per poter ottenere energia in casa nostra e nella nostra vita.

I 7 benefici di avere delle conchiglie in casa

Le conchiglie non sono solo bellissime e non solo potrebbero essere un complemento d’arredo che può fare la differenza. Infatti, evocano anche la tranquillità dell’oceano e hanno tanti simbolismi.

Le conchiglie sono oggetti che hanno la capacità di assorbire le energie negative e purificare gli ambienti, creando così uno spazio più sereno e protettivo e attirando soldi. Posizionando con cura gli elementi della casa all’interno del nostro ambiente, possiamo creare un flusso di energia positiva che attrae prosperità e amore. Le conchiglie marine sono, a tal proposito, un potente simbolo di vita, cambiamenti e semplicità per il Feng Shui.

Rappresentano il viaggio della vita, con tutte le sue sfide e difficoltà, mostrando come l’adattamento sia la chiave per la sopravvivenza. Inoltre, ci ricordano l’importanza di tornare alle origini e apprezzare le gioie semplici che contano davvero, liberandoci dal sovraccarico di pensieri. La loro forma, piccola e semplice, funge da rifugio, insegnandoci che la pace e la sicurezza si trovano nella semplicità.

Inoltre, le conchiglie hanno un profondo significato di eternità e protezione nel Feng Shui. Rappresentano la bellezza che dura dopo la morte, un promemoria del viaggio dell’anima e, per chi crede nella reincarnazione, il ciclo di una nuova vita. Sono anche dei potenti totem che ospitano l’energia protettiva dell’oceano, aiutandoci a trovare la nostra forza interiore e a sentirci più sicuri.

Metterle in casa può essere un modo per circondarci di questa energia protettiva. Storicamente, hanno simboleggiato la ricchezza e il sostentamento che provengono dal mare, portando con loro un’energia di abbondanza in casa. Inoltre, nel Feng Shui sono associate alla bellezza, alla fertilità e all’amore, rappresentando la femminilità.

Mettere delle conchiglie marine in casa è quindi un modo per onorare questi significati e attirare nella propria vita la bellezza, la forza e la prosperità che simboleggiano.