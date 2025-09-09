Pneumatici gratis con il nuovo bonus: ecco come usufruirne a partire da settembre – Viagginews.com

La tua auto ha bisogno di pneumatici nuovi? Usufruisci del bonus per acquistarli subito a partire dal mese di settembre.

Con l’approssimarsi dei mesi autunnali e l’arrivo dei primi freddi, il cambio dei pneumatici si rivela essere una operazione necessaria per mantenere alta la sicurezza alla guida. Le ruote, infatti, possono presentare diversi stati di usura visibili ad occhio nudo, i quali compromettono inevitabilmente le performance e possono causare problemi a seconda della stagione.

Nonostante la necessità di un cambio ruote prima di ogni stagione, sono in molti a ritardare o evitare tale operazione a causa dei costi elevati della stessa. Un nuovo pneumatico, difatti, può rivelarsi particolarmente costoso a seconda del modello dell’automobile e della tipologia di materiale impiegato.

In questo scenario, si inserisce il nuovo bonus pneumatici pensato per supportare l’acquisto di ruote compatibili e sicure per la propria macchina. Usufruirne risulta essere semplice e veloce e può fare la differenza per chi deve acquistare nuovi pneumatici e si ritrova in un momento di difficoltà economica.

Bonus pneumatici: acquista le nuove ruote senza pensieri

Inserito all’interno della Legge di Bilancio 2025, il nuovo bonus pneumatici è atteso per la prima metà dell’anno. Secondo quanto emerso, l’agevolazione garantirebbe ai richiedenti uno sconto del 30% sul prezzo di acquisto di nuove ruote, con un limite massimo di 100 euro in totale. Per ottenere il nuovo bonus pneumatici, i richiedenti dovranno presentare un certificato ISEE aggiornato, il quale dovrà risultare inferiore a 25.000 euro. Per quest’ultimi nuclei familiari, inoltre, il tetto dello sconto sarebbe salito a 200 euro.

A rendere possibile il nuovo finanziamento, sarebbe stato uno stanziamento previsto di 50 milioni di euro, utilizzabile fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Le modalità operative e di domanda, tuttavia, sono ancora in fase di definizione e saranno rese note nel corso delle prossime settimane. Le ipotesi più plausibili, prevederebbero una modalità telematica di invio delle domande, aperte a tutti i cittadini, fino all’esaurimento fondi.

Secondo quanto emerso, il bonus potrebbe essere usufruibile anche sotto forma di sconto diretto applicato dai rivenditori al momento dell’acquisto del pneumatico. In questo caso, potrebbe essere possibile ricevere il bonus presentando il proprio codice fiscale, oltre al documento il quale certifica lo smaltimento delle vecchie ruote. Le prossime settimane si riveleranno essere decisive per conoscere le modalità di erogazione e di domanda del nuovo bonus pneumatici.