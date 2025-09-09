Le 3 città italiane più instagrammabili, luoghi in cui fare foto memorabili – viagginews.com

Quali sono le migliori città italiane per scattare delle foto? Ecco quelle in cui potrai farne alcune davvero memorabili.

L’Italia è una vera e propria miniera d’oro per gli amanti della fotografia e dei social media. Con i suoi paesaggi mozzafiato, le città storiche e l’architettura senza tempo, offre infinite occasioni per scattare foto da sogno.

Se stai pianificando un viaggio con l’obiettivo di riempire il tuo feed Instagram di scatti spettacolari, ecco le 3 città italiane più instagrammabili dove non potrai resistere dal cliccare il tasto della fotocamera.

Le 3 città italiane più instagrammabili

Nessun elenco può iniziare senza Venezia, una delle città più fotogeniche al mondo. I suoi canali serpeggianti, le gondole che scivolano sull’acqua e i palazzi storici creano un’atmosfera magica che sembra uscita da una fiaba.

Tra i luoghi imperdibili per uno scatto memorabile c’è il Ponte di Rialto, uno dei punti panoramici più iconici della città, particolarmente suggestivo all’alba o al tramonto. Piazza San Marco, con la maestosa Basilica e l’imponente Campanile, rappresenta il cuore pulsante di Venezia e offre una scenografia perfetta per ogni tipo di foto.

Da non perdere anche Burano, un’isola poco distante dal centro, famosa per le sue casette dai colori vivaci che sembrano dipinte apposta per Instagram. Ogni angolo di Venezia è una cartolina vivente, e la luce che si riflette sull’acqua rende ogni foto ancora più suggestiva.

Firenze

Culla del Rinascimento, Firenze è una città che incanta per la sua eleganza e il suo straordinario patrimonio artistico.

Ogni scorcio racconta una storia ed è perfetto per chi vuole condividere arte e bellezza con i propri follower. Uno dei luoghi più fotografati è senza dubbio Piazzale Michelangelo, da cui si gode la vista più celebre sul centro storico e sulla cupola del Duomo, specialmente al tramonto.

Il Ponte Vecchio, con le sue caratteristiche botteghe e le luci che si riflettono sull’Arno, regala scatti intramontabili, mentre la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, con la maestosa cupola del Brunelleschi, cattura l’attenzione da qualsiasi angolazione.

Positano

Se cerchi il mix perfetto tra mare, colori e romanticismo, Positano è la destinazione ideale. Arroccata sulla scogliera della Costiera Amalfitana, con le sue casette dai toni pastello che si arrampicano verso il cielo, questa cittadina sembra fatta apposta per essere fotografata.

La Spiaggia Grande offre una delle viste più iconiche: il mare sullo sfondo e il borgo che si sviluppa in verticale, creando una composizione naturale che conquista al primo sguardo.

Per chi ama camminare, il Sentiero degli Dei regala panorami spettacolari sulla costa, ideali per scatti immersi nella natura e nella luce del sud.