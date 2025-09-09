Fissato il click day per il Bonus psicologo: requisiti, ISEE e modalità di inoltro della domanda

Bonus psicologo ai posti di partenza, fissato il click day a settembre 2025. Ricapitoliamo requisiti, soglie ISEE, importi e novità.

L’attesa sta per finire, a metà mese si potranno inviare le nuove domande per accedere al Bonus psicologo. Il contributo servirà per coprire le spese delle sessioni di psicoterapia presso professionisti aderenti all’iniziativa. Un gradito ritorno nel 2025, si hanno dubbi su una eventuale riconferma della misura nella Legge di Bilancio 2026.

Il Bonus psicologo è nato durante la pandemia da Covid 19. L’emergenza sanitaria ha sconvolto il mondo e annullato ogni certezza. Improvvisamente ci siano ritrovati chiusi in casa, travolti dalla paura del contagio e di finire in una stanza d’ospedale attaccati ad una maschera con l’ossigeno. Il Covid ha spazzato oltre 187 mila vite, molte delle quali sono volate via senza nessun volto familiare accanto.

Le restrizioni, il lockdown, i timori hanno stravolto le nostre vite con conseguenze psicologiche per tutti. Alcune persone hanno avvertito più di altre il peso della solitudine, della mancanza di socializzazione e la paura della morte. Per loro è nato il Bonus psicologo. Durante la pandemia si diceva “Andrà tutto bene”, “Ne usciremo migliori”. Ecco su questo secondo punto ci sono molti dubbi. L’unica verità è che di aiuti psicologici ce n’è bisogno ancora oggi.

Come funziona il Bonus psicologo 2025

Dal 15 settembre riparte il Bonus psicologo, l’aiuto rivolto a chi necessita di un supporto da parte di uno psicoterapeuta. Le sedute costano care e la misura consente di ammortizzare la spesa. Il Bonus, nello specifico, coprirà fino a 50 euro a seduta per un massimo di 1.500 euro a beneficiario. L’importo più alto è dedicato alle persone con ISEE entro 15 mila euro.

Con ISEE tra 15 mila euro e 30 mila euro, invece, il tetto massimo del contributo scende a 1.000 euro mentre con ISEE tra 30 mila e 50 mila euro il valore del Bonus sarà di 500 euro a beneficiario. La domanda di accesso al Bonus psicologo di dovrà inviare telematicamente scegliendo tra due opzioni.

La prima prevede l’accesso al servizio dedicato Contributo sessioni psicoterapia presente sul sito INPS. Il cittadino entrando con le credenziali digitali potrà inoltrare la richiesta in autonomia. La sezione si trova all’interno di “Sostegni, sussidi e e Indennità”, “Strumenti”, “Vedi tutti”, “Punto d’accesso alle prestazioni pensionistiche”.

La seconda opzione per richiedere il Bonus psicologo è chiamare il Contact Center al numero 803 164 per chiamate gratuite da telefono fisso oppure allo 06 164 164 per chiamate da mobile. Le domande potranno essere inoltrate entro il 14 novembre 2025. Solo dopo la scadenza verranno stilate le graduatorie con i nomi di chi potrà godere del beneficio.