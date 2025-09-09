Dopo l’estate vuoi rinfrescare le tue tende? Non usare l’ammorbidente, con questi trucchi il profumo è garantito – viagginews.com

Con la fine dell’estate si potrebbe aver voglia di rinfrescare le tende: invece che usare l’ammorbidente, ci sono trucchi efficaci per un profumo strepitoso.

In estate le tende sono fondamentali per schermare la luce e anche per tenere lontani gli insetti. Tuttavia accumulano molta polvere se c’è un po’ di vento e anche cattivi odori, magari a causa di ciò che si cucina. La fine di questa stagione può essere il periodo migliore per dare loro una rinfrescata.

Molti le lavano in lavatrice, se possibile, con ammorbidente, affinché prendano un buon odore. In realtà non è necessario perché basta seguire questi trucchi per donare loro un profumo strepitoso e duraturo.

I trucchi per rinfrescare le tende

Rinfrescare le tende in vista dell’autunno e dell’inverno è una buona idea perché queste contribuiranno non solo a rendere l’ambiente più intimo ma anche più profumato. Non c’è bisogno di usare detersivi o ammorbidenti ma sono sufficienti dei semplici trucchi per farle profumare a lungo.

Ad esempio si può preparare uno spray fatto in casa con acqua distillata, un cucchiaino di bicarbonato e qualche goccia di olio essenziale (ad esempio di quelli di limone, di lavanda o di eucalipto). Quindi spruzzare la soluzione sulle tende per avere subito una sensazione di fresco. Questi oli essenziali, poi, rilassano anche. Altrimenti si possono preparare dei sacchettini di cotone riempiti con lavanda secca, rosmarino o fiori di campo. Andranno semplicemente infilati tra le pieghe delle tende per rilasciare un buon profumo per settimane.

Ma non è finita qui perché sempre con gli oli essenziali si possono imbevere dei batuffoli di cotone da lasciare in qualche angolo nascosto vicino le tende. Ancora, si possono riporre piccoli rami di eucalipto o menta tra le pieghe delle tende, che rilasceranno il profumo ad ogni movimento. Insomma, non serve lavare le tende dopo l’estate, ma si possono mettere in pratica questi semplici trucchi, naturali ed economici, per sprigionare una fresca fragranza dalle tende, ad ogni movimento.

Gli oli essenziali sono naturali e rilassano, creando un ambiente confortevole e profumato. Si possono scegliere sempre combinazioni diverse, ad esempio in base al periodo dell’anno. E le tende saranno sempre fresche e profumate per settimane, senza usare detersivi costosi ed ammorbidenti che contengono ingredienti potenzialmente tossici ed inquinanti per l’ambiente.