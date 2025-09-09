Codice della Strada, nuova regola: se lo fai rischi una multa da 1097 euro

Il Codice della Strada impone regole, alcune necessarie altre obiettivamente “strane”. Vediamo cosa non si può più fare o si pagherà una multa da 1.097 euro.

Le regole del Codice della Strada sono diventate più stringenti per ridurre il numero di incidenti in Italia. Visto che gli automobilisti hanno bisogno di deterrenti per evitare comportamenti pericolosi il Ministro Salvini ha pensato non solo di inasprire la normativa ma anche le pene per chi commette infrazioni.

Da quando lo scorso dicembre è stato introdotto il Codice della Strada non sono mancate le polemiche e le discussioni su alcune modifiche normative piuttosto rigide e significative. Ci sono stati anche dei passi indietro del Governo ma la verità è una. Per quanto una regola possa sembrare troppo stringente oppure strana o non necessaria, se prevista dal Codice della Strada va rispettata. Non succede solo in Italia, pure guardando all’estero ci sono indicazioni che destano perplessità.

In Russia chi guida una macchina sporca viene multato, in Giappone costa caro schizzare l’acqua ai pedoni, in Minnesota la Legge impone ai gorilla di sedersi davanti mentre a Denver le auto nere non possono circolare la domenica. Meglio tornare all’interno dei confini nazionali e conoscere una direttiva poco nota.

Una mano sul volante? Ti becchi una multa da 1.097 euro

Chi guida con una sola mano sul volante rischia una sanzione da 1.097 euro. Chi conosce solo questa parte della normativa troverà l’indicazione eccessiva, azzardata e assurda in quanto c’è sproporzione tra reato e importo della multa. In realtà il Codice della Strada fa una puntualizzazione importante.

Tante persone hanno l’abitudine di guidare con una mano. L’altra la tengono sul cambio principalmente, soprattutto quando si spostano in città e il traffico, le rotonde e gli incroci impongono frequenti cambi di marcia. La normativa generale vuole che entrambe le mani siano impegnate a tenere il volante per garantire una maggiore sicurezza in strada. Infatti non si può guidare con il braccio o la mano fuori dal finestrino. La multa per chi viola la norma va da 41 a 168 euro. Quand’è, allora, che si rischia una sanzione molto più elevata?

La multa da 1.097 euro scatta se la mano che non si trova sul volante viene usata per commettere una grave infrazione come controllare i messaggi sul cellulare oppure tenere una sigaretta. Il Codice della Strada, dunque, non punisce la posizione delle mani ma l’uso che ne viene fatto. La sanzione altissima scatta se una mano è sul volante e l’altra impegnata in attività vietate dalla normativa