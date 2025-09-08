Mercatini di Natale 2025, i più belli da vedere in Europa per vivere un’atmosfera magica

Mercatini di Natale 2025, ce ne sono alcuni in giro per l’Europa che non ti puoi assolutamente perdere e che ti lasceranno senza sapere. Ecco dove si trovano e che cosa devi sapere a riguardo per poter scegliere quello che fa al caso tuo.

Per quanto manchi ancora tanto tempo al Santo Natale, uno degli appuntamenti più attesi in senso assoluto dai giovani e dalle coppie di tutte le età è sicuramente quello dei mercatini che vengono allestiti un po’ in tutte le grandi città. Si tratta di una tradizione che si sta diffondendo sempre di più e che sono in grado, laddove vengono allestiti come si deve, delle emozioni molto profonde. E senza tempo o età. In tal senso, in giro per l’Europa ce ne sono alcuni che sono spettacolari e che chiunque, almeno una volta nella vita, dovrebbe visitare.

Da questo punto di vista è importante sottolineare come ormai nessuno più miri ad una data puntuale, dal momento che essendo molto ben organizzati, molto spesso restano aperti per tanti giorni. Proprio al fine di guidare i nostri lettori a scegliere quello più adatto a loro o comunque ad andare a colpo sicuro, abbiamo deciso di puntare i riflettori sui mercatini di Natale più belli che ci sono in giro per l’Europa in questo 2025. E sono, per ragioni differenti, uno più bello dell’altro.

Mercatini di Natale 2025, ecco i più belli in giro per l’Europa

In questa carrellata di mercatini di Natale 2025 partiamo da Basilea, dove troverai sfarzose luminarie e splendide mostre espositive ed inoltre potrai passeggiare tra più di 150 bancarelle in legno. Saranno aperti dal 27 novembre al 23 dicembre 2025. Dal 15 novembre al 31 dicembre ci sarà, però, anche quello di Budapest, addirittura dislocato in due zone: a piazza Vörösmarty e di fronte alla basilica di Santo Stefano. In Francia, invece, tutti i riflettori sono puntati su Colmar, uno dei più suggestivi in tutta Europa: appuntamento dal 26 novembre al 29 dicembre.

Restando in Francia, però, attenzione anche alla capitale del Natale, come viene considerata. Stiamo parlando di Strasburgo. In questo caso la finestra qui va dal 27 novembre al 27 dicembre. Una menzione particolare la meritano anche i mercatini di Natale di Innsbruck, con un riferimento particolare al mercatino di Hungeburg. Si svolge su una terrazza da cui si può vedere la città avvolta in un manto di neve.

Anche in Italia, ovviamente, non mancano mercatini di Natale che meritano considerazione. A partire da quelli di Bolzano, in cui si troveranno 98 espositori e 3 stand gastronomici. Durerà dal 27 novembre al 6 gennaio, mentre a Trento (anch’esso molto grande e variegato) l’appuntamento va dal 22 novembre al 6 gennaio.