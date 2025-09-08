Le ho provate a Napoli mentre ero in vacanza e ora non posso farne a meno: queste ‘pizzelle fritte’ sono deliziose

Le ‘pizzelle fritte’ proprio come le fanno a Napoli: con questa ricetta vengono così buone, da essere una tira l’altra.

Quando si va alla scoperto di un nuovo luogo, non ci si immedesima solo nella cultura del posto e non si va solo alla ricerca delle bellezze paesaggistiche e storiche, ma si cerca anche di scoprire i loro sapori e di assaggiare alcuni dei piatti tipici. Ebbene, il tipico street food è senza dubbio tra le sfiziosità locali che non possono non essere provate. E per chi è passato o prossimamente passerà per Napoli, le pizzelle fritte devono assolutamente essere assaggiate.

Le pizzelle fritte conosciute soprattutto con il nome ‘Montanara‘ sono dei dischi fatti con l’impasto della pizza, fritte in abbondante olio bollente e condite con un sugo di pomodoro, parmigiano e basilico fresco.

Come preparare in casa le classiche pizzelle fritte come le fanno a Napoli

Si tratta di un vero mix di sapori e di profumi, che permetteranno di gustare una vera delizia. Anche farle in casa non è affatto complicato e seguendo questi semplici passaggi si potranno preparare in pochissimo tempo. Vediamo allora ingredienti e procedimento per realizzare le classiche pizzelle fritte come le fanno a Napoli.

Ingredienti per 24 pizzelle fritte:

500 gr di farina 00

250 ml di acqua

1 cucchiaio di olio evo

12 gr di lievito di birra

1/2 cucchiaio di sale

400 gr di mozzarella

300 ml di passata di pomodoro

20 gr di parmigiano

Sale

Basilico

Olio

Procedimento:

Preparare la pasta per la pizza disponendo al centro della fontana di farina l’acqua tiepida ed il lievito Lavorare l’impasto e unire l’olio e il sale Impastare fino a rendere la pasta liscia e omogenea Fare lievitare l’impasto per un paio d’ore o fino al raddoppio Una volta lievitato, dividere l’impasto in palline e metterle a lievitare nuovamente ricoperte da un panno per mezz’ora Aprire ogni pallina con le mani in modo da formare una pizzetta rotonda Preparare un sughetto cuocendo la passata di pomodoro con un filo d’olio e il sale e cuocere per circa 15 minuti Mettere sul fuoco una casseruola con l’olio e iniziare a riscaldarlo Quando sarà ben caldo fare cuocere le pizzette montanare un minuto per lato Quindi sollevarle con una schiumarola e metterle su un piatto foderato di carta assorbente Condire con il sugo di pomodoro ancora ben caldo Aggiungere subito la mozzarella tagliata a dadini e spolverate con il parmigiano in modo che possa sciogliersi a contatto con il calore delle pizzette appena fritte.

Profumare con delle foglie di basilico fresco, ed ecco che le pizzelle fritte sono pronte per essere gustate ben calde. Così buone, che finiranno subito. Impossibile non amarle!