I 3 migliori luoghi per fare trekking in Italia se sei un principiante: panorami da sogno – viagginews.com

Quali sono i migliori luoghi per fare trekking in Italia? Te li rivelo subito, ti piaceranno tantissimo e sono adatti anche e soprattutto a chi è alle prime armi.

L’Italia è un paradiso per gli amanti del trekking, con una varietà di paesaggi mozzafiato che vanno dalle vette alpine alle coste mediterranee.

Ma non serve essere escursionisti esperti per godere delle meraviglie naturali del Bel Paese: esistono tantissimi sentieri adatti ai principianti, che regalano panorami spettacolari senza richiedere un allenamento da atleta. Ecco tre destinazioni perfette per iniziare la tua avventura nel mondo del trekking.

Prima volta trekking: i migliori posti in cui andare

Il Sentiero Azzurro della Liguria è forse uno dei percorsi più iconici d’Italia e, allo stesso tempo, uno dei più accessibili. Collega i cinque pittoreschi borghi delle Cinque Terre — Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore — lungo un tracciato che si snoda tra scogliere, vigneti terrazzati e viste spettacolari sul Mar Ligure.

Il tratto più semplice è quello tra Riomaggiore e Manarola (la celebre “Via dell’Amore”), ma anche gli altri segmenti, pur un po’ più impegnativi, restano perfetti per chi è alle prime armi. I sentieri sono ben segnalati e, in caso di stanchezza, è sempre possibile tornare indietro con il treno che collega i borghi.

Se cerchi un’esperienza immersa nella natura alpina ma non vuoi affrontare grandi dislivelli, il giro del Lago di Braies in Alto Adige è l’ideale.

Questo percorso ad anello è lungo circa 4 km, con un dislivello minimo, ed è percorribile in un paio d’ore a passo rilassato.

Il lago, con le sue acque color smeraldo incastonate tra le Dolomiti, offre uno degli scenari più fotogenici d’Italia. In estate, è possibile noleggiare una barchetta di legno per una pausa romantica, mentre in autunno i colori dei boschi creano uno spettacolo indimenticabile.

Meno conosciuto rispetto ad altre mete, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini custodisce sentieri incantati e poco affollati, perfetti per chi cerca tranquillità.

Il Sentiero delle Fate, che parte da Castelluccio di Norcia, è uno dei più suggestivi per i principianti. Si sviluppa sull’altopiano di Castelluccio, celebre per la sua “fioritura” estiva, quando i campi si riempiono di papaveri, lenticchie, fiordalisi e margherite.

Il percorso è pianeggiante e adatto a tutti, ma regala vedute mozzafiato sui Monti Sibillini e sulla Piana di Castelluccio, creando un’atmosfera quasi surreale.

Intraprendere un trekking non significa per forza affrontare salite estenuanti o percorsi difficili. L’Italia offre moltissime opzioni per chi è alle prime armi, combinando la bellezza del paesaggio con sentieri accessibili e ben segnalati. Pronto ad immergerti nell’avventura?