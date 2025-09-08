Fuga dalla città nel weekend: scopri i 10 luoghi di montagna dove rilassarsi – Viagginews.com

Vuoi vivere un weekend rilassante fuori dalla città? Ecco i 10 luoghi di montagna dove potersi rilassare e recuperare le energie.

I ritmi frenetici della vita quotidiana, tra lavoro, famiglia e casa, possono rivelarsi particolarmente stressanti a lungo andare. Prendersi una pausa e staccare la spina, in questi casi, è fondamentale per preservare il proprio benessere e per mantenere alti i livelli di energia durante tutto l’arco dell’anno.

In questo scenario, i weekend si rivelano essere i momenti più adatti per una fuga dalla città e dagli impegni di lavoro. Dopo una settimana ricca di appuntamenti improrogabili, il fine settimana rappresenta per antonomasia il momento da dedicare alla famiglia, alle proprie passioni e, soprattutto, al riposo.

Oltre al mero riposo a casa, è possibile trovare spazio per il proprio benessere anche in alcuni luoghi di montagna, dove l’aria pulita e i paesaggi incontaminati possono aiutare la mente e il corpo. Questi i 10 luoghi ideali per trascorrere un weekend in montagna all’insegna del benessere più totalizzante.

Weekend di relax: i 10 luoghi di montagna migliori

Le verdi valli, incorniciate dalle vette delle montagne e dai boschi ai pendii, caratterizzano il tipico paesaggio montanaro più autentico. In questi luoghi, oltre a ritrovare una pace surreale, è possibile trascorrere dei brevi soggiorni pensati per rilassarsi e tornare al lavoro più tranquilli. Nella lista, spicca senza dubbio Cortina d’Ampezzo in Veneto, una località nota per il suo fascino senza tempo e per i suoi paesaggi di montagna adatti ad entrambe le stagioni.

Segue Madonna di Campiglio in Trentino, una località appartenente alle Dolomiti di Brenta, dove poter osservare dei paesaggi mozzafiato di rara bellezza. Anche il Friuli Venezia Giulia, con la località di montagna Sappada, si rivela essere un luogo perfetto dove rigenerarsi anche per un breve soggiorno. In Valle D’Aosta, invece, Courmayeur situata ai piedi del Monte Bianco, rappresenta ancora oggi una località particolarmente apprezzata dal turismo italiano e straniero, dove trovare strutture di grande pregio.

Nella lista seguono, inoltre, Breuil Cervinia, sempre in Valle D’Aosta e Bormio, in Lombardia, entrambe mete perfette per assaporare un angolo di storia e natura del nostro Paese. In Lombardia, inoltre, si distingue per bellezza anche Livigno, soprannominato il “Tibet d’Italia” da molti turisti. Chiudono la lista le località di Civitella Alfedena il Parco Nazionale del Gran Sasso, in Abruzzo, più adatti a chi vuole approfittare del weekend per organizzare escursioni e lunghe camminate e Alagna Valsesia in Piemonte.