Supermercati italiani, secondo Altroconsumo in questi si risparmia tantissimo: da oggi fare la spesa conviene di più

Altroconsumo ha realizzato una classifica relativa ai supermercati italiani più convenienti e dove fare la spesa costa decisamente meno. In questo modo anche tu puoi risparmiare delle cifre che possono essere anche considerevoli.

Oggi anche fare la spesa sta diventando un qualcosa di difficilmente sostenibile per le famiglie. Sicuramente per coloro i quali vivono una situazione di difficoltà, per così dire, dal punto di vista economico. Una soluzione spesso per risparmiare è quella di cercare le offerte che i vari punti vendita ciclicamente mettono a disposizione degli utenti. Si tratta, però, di un qualcosa che può diventare complicato, dal momento che bisognerebbe girare, con le buste, e questo porta fatica, come si suole dire in questi casi.

Ci sono, però, anche se non sempre ce ne rendiamo conto, dei supermercati italiani che possono essere considerati come una sorta di punto di riferimento per tutti quanti noi. Non a caso, Altroconsumo, al fine ovviamente di tutelare i consumatori, ha realizzato una sorta di classifica di quelli che sono i supermercati che risultano essere maggiormente vantaggiosi e convenienti. Con questa guida e le info che di seguito andremo a fornire ai nostri lettori, essi potranno risparmiare tantissimo, tirando così un sospiro di sollievo in termini di finanze. Andiamo a vedere che cosa è emerso in tal senso.

Supermercati italiani più convenienti: ecco la classifica realizzata da Altroconsumo

Altroconsumo ha realizzato una analisi basandosi su campione di 1.150 supermercati distribuiti in 67 città in tutto il Paese nostrano, ed essa ha permesso di raccogliere dati su 1,6 milioni di prezzi, coprendo una vasta gamma di prodotti. Si è riscontrato, in senso assoluto, un aumento dei prezzi pari al 2,2% nel giro di un anno. Il risparmio maggiore, in senso generico, lo si può ottenere presso i punti vendita di Eurospin, che si conferma essere un autentico punto di riferimento da questo punto di vista.

A seguire in questa speciale classifica ci sono Aldi e LIDL, che hanno dato un riscontro davvero considerevole da questo punto di vista. Si tratta di tre autentici alleati per le famiglie, che in questo modo possono avere a disposizione un ventaglio di prodotti davvero di primo primissimo piano alle persone che si affidano a loro per la spesa. Sia essa di tutti i giorni oppure quella grossa, per così dire.

Tigre, Famila e Carrefour, invece, chiudono questa classifica con le ultime tre posizioni e questo è un aspetto, di segno opposto, da tenere assolutamente in considerazione secondo l’analisi molto precisa e dettagliata condotta da Altroconsumo. Si tratta di informazioni fondamentali per una spesa sostenibile e ragionata.