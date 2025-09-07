Se hai paura degli incidenti stradali tieni bene a mente queste 5 cose: sono le cause più comuni. – (viagginews.com)

Tutti quando ci mettiamo alla guida abbiamo paura di fare un indicente. Se eviti queste 5 cose però sarai al sicuro.

Basta sfogliare un quotidiano qualsiasi per trovare più di una notizia relativa a un incidente stradale con esiti gravi se non letali. Anche se si è sempre prudenti è facile avere un brivido di fronte a questi titoli e sentirsi un po’ nervosi nel momento in cui si sale in macchina. Non a caso c’è chi vive una vera e propria fobia della guida proprio per questi motivi.

Le ragioni per cui ci si può ritrovare in un incidente possono essere svariate. A volte si tratta di un colpo di sonno, altre di una manovra azzardata, ma a guardare i vari incidenti ne possiamo trovare decine. Il Codice della Strada non a caso si fa sempre più rigido per cercare di rendere più sicura la circolazione, così come la sorveglianza in strada.

Per guidare sicuri però pare che fra la miriade di cause che possono scatenare un incidente ce ne siano alcune che ricorrono spesso. In dettaglio ne abbiamo cinque che possiamo classificare come le più probabili. Se si presta sufficiente attenzione a questi fattori si può guidare già sentendosi più protetti.

Le cause più probabili di incidente stradale

Una volta elencate sembrano quasi banali perché si tratta di circostanze che già a sentirle mettono in allerta. Per prima possiamo nominare un fattore purtroppo ancora lungi dall’essere debellato, ovvero la guida in stato di ebbrezza. Quando si viene scoperti ora si incorre anche nella sospensione della patente per un tempo variabile fra sei mesi e due anni.

Alla pari con un tasso alcolemico fuori norma c’è l’abitudine malsana di non rispettare la distanza di sicurezza. Quando si è alla guida bisogna prestare attenzione, ma se manca lo spazio sufficiente per una frenata improvvisa è chiaro che il rischio di incidente si fa elevato. Questo fattore si accompagna a un altro grosso problema, ovvero il mancato rispetto del limite di velocità.

Come quarta causa preponderante c’è l’errore umano o meglio la distrazione alla guida, spesso collegata all’uso dello smartphone. Non voler aspettare per rispondere a un messaggio, per fare una chiamata o per controllare una notifica è fatale nel momento sbagliato.

Infine rimane un fattore che non dipende dagli automobilisti bensì da qualcosa che nessuno può controllare. Stiamo parlando delle condizioni meteorologiche: pioggia battente, neve o anche solo la nebbia portano a scarsa visibilità, ottimo terreno per un incidente.