Pesto di carote, condiamo la pasta in modo semplice, leggero ma gustoso!

Usiamo le carote per fare un pesto per condire la pasta in modo leggero e gustoso. Un’idea da provare oggi stesso.

L’arancione è un colore tipico dell’autunno, ricorda le foglie degli alberi e il fuoco dei caminetti accesi. Eppure caratterizza un ortaggio a radice che siamo abituati a vedere tutto l’anno, la carota. Cosa c’è di meglio, quindi, che preparare un piatto per dare contemporaneamente l’arrivederci all’estate e il benvenuto all’autunno?

Squisito nella sua semplicità, colorato e leggero. La pasta al pesto di carota è un’ottima soluzione quando non si ha voglia di ricercatezza ma si cerca un gusto familiare, caldo e delicato. La mantecatura darà un risultato cremoso che appagherà il palato di grandi e piccini. Oltre la carota, poi, altri ingredienti permetteranno di arricchire il piatto di sapori regalando degli spaghetti (o linguine) al bacio.

Non dimentichiamo, poi, che oltre alla bontà il pesto di carote darà anche benefici alla salute. Le carote, infatti, sono fondamentali per la salute di occhi, intestino, sistema cardiovascolare. Contengono luteina – un potente antiossidante – e beta carotene nonché vitamine e minerali. Si possono consumare sia cotte che crude, al vapore, bollite o al forno.

Prepariamo gli spaghetti al pesto di carote

La carota è un alimento versatile in cucina. Oltre ad arricchire l’insalata permette di preparare deliziosi contorni, zuppe o sughetti. Ottime le chips di carote, l’hummus, il gazpacho con carote e mele e latte di cocco, il risotto alle carote. E non dimentichiamo che si possono preparare dolci con le carote. Tante ricette, dunque, ma noi oggi prepareremo gli spaghetti al pesto di carote.

INGREDIENTI

spaghetti integrali

parmigiano grattugiato

40 grammi di farina di mandorle

pepe

500 grammi di carote

olio extra vergine d’oliva

rosmarino

sale.

PREPARAZIONE

Spuntate le carote e pelatele. Tagliatele a rondelle con un coltello affilato. Prendete le carote e mettetele nel boccale di un mixer. Frullate per 30 secondi o fino a quando noterete un trito sottile. Nel boccale aggiungete il parmigiano grattugiato, la farina di mandorle, sale e pepe. Profumate con qualche aghetto di rosmarino. Frullate aggiungendo a filo l’olio evo. Dovete ottenere un impasto cremoso dalla consistenza granulosa.

Una volta pronto il pesto mettetelo in un barattolino di vetro sterilizzato a chiusura ermetica. Cuocete gli spaghetti in abbondante acqua salata, scolateli al dente e metteteli in una ciotola capiente. A questo punto aggiungete il pesto e un goccio di acqua di cottura per amalgamare il tutto. Mantecate e poi servite gli spaghetti al pesto di carote.