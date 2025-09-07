La ciclo-pedonale più bella e affascinante d’Europa si trova in Italia: percorso adatti a tutti immerso nella natura

Il percorso ciclo-pedonale più bello che si possa fare in Italia si trova in Emilia Romagna. Tra fenicotteri, cavalli selvaggi e tanto verde si resterà incantati.

Di percorsi ciclo-pedonali belli in Italia se ne possono trovare un po’ in tutte le regioni, ma probabilmente quello di Sant’Alberto in Provincia di Ravenna è il più bello di tutti. Non si tratta, infatti, semplicemente di un tuffo nella natura, lungo il sentiero si può entrare in contatto con la fauna più selvaggia e restarne affascinati.

Una gita fuori porta che sappia un po’ di avventura, un po’ di sport e un po’ di immersione nella natura? Allora no c’è niente di meglio che cimentarsi in un percorso ciclo-pedonale che permetta di conoscere uno dei luoghi più selvaggi e affascinanti del nostro territorio.

Stiamo parlando dell’escursione in bici attraverso il Parco del Delta del Po a Sant’Alberto, piccola frazione che sorge a nord di Ravenna. Un percorso che si divide tra bici, escursione a piedi e attraversamento su di un singolare battello a fune, che permette di scoprire uno dei luoghi più importanti dal punto di vista naturalistico in Europa.

Escursione sul delta del Po, l’itinerario perfetto

Il percorso è pensato per durare all’incirca 3/4 ore ed è molto semplice, si tratta di circa 24 km in piano. Un sentiero, quindi, adatto a tutti anche alle famiglie con bambini piccoli.

Si parte dal Museo Natura di Sant’Alberto; qui si noleggiano le bici -è consigliato portare un binocolo, ma per chi non ne ha ne riceverà uno insieme alla bici- e seguire le indicazioni per Comacchio Traghetto. Dopo una breve salita si arriva all’imbarco del traghetto a fune (il costo biglietto è di 1€) e una volta attraversato il fiume Reno inizia il vero percorso in bici.

Da qui si costeggiano le valli, per circa 8 km, lungo le quali si potranno osservare le numero specie di uccelli che popolano la zona. Dopo questo tratto si imbocca l’Argine degli Angeli, un percorso di 5 km in cui a prevalere è il silenzio e gli unici suoni sono quelli della natura incontaminata.

L’anello completo è lungo 55 km (se si preferisce percorrerlo tutto meglio noleggiare una e-bike), ma si può tranquillamente fare il tratto che si preferisce e poi tornare indietro seguendo lo stesso percorso. Sulla via del ritorno è obbligatoria una sosta all’Oasi di Boscoforte per una visita guidata a piedi che permetterà di vedere i cavalli della Camargue allo stato brado oltre che avere la possibilità di cimentarsi nel riconoscimento delle specie volatili grazie all’aiuto della guida.

L’escursione dura comunque mezza giornata, ma lungo il percorso non ci sono luoghi di sosta per questo è importante portarsi acqua e cibo.