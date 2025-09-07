Gli gnocchi al sugo lasciamoli ai bambini, per noi facciamoli così: son irresistibili

In questa versione gli gnocchi sono davvero deliziosi, così buoni che faranno dimenticare per sempre i classici al sugo.
Gli gnocchi al sugo sono uno dei piatti più amati della tradizione italiana: semplici, confortanti e incredibilmente gustosi. Si tratta di gnocchi di patate (anche se esistono varianti con farina, ricotta o pane) conditi con un sugo di pomodoro, mozzarella o provola e spesso arricchito da basilico fresco, cipolla o aglio, e talvolta anche da carne (come un ragù).
Gli gnocchi hanno radici antichissime e nel corso del tempo si sono susseguite moltissime versioni, che hanno permesso di dare più sapore, ad un piatto che già così com’è, rappresenta una vera delizia per il palato. Tuttavia, per chi ama osare e desidera provare qualcosa di diverso, c’è questa variante con vongole, zucchine e pomodorini gialli, che non aspetta altro che essere preparata.
Gnocchi con vongole, zucchine e pomodorini gialli: il mix perfetto per un primo piatto strepitoso
Gli gnocchi con vongole, zucchine e pomodorini gialli, sono il mix perfetto per portare in tavola l’unione tra terra e mare. Prepararli non è affatto complicato e in pochissimo tempo, si potrà portare in tavola un primo piatto incredibilmente saporito. Vediamo allora come procedere e quali sono gli ingredienti che serviranno.
Ingredienti per 4 persone:
- Gnocchi di patate 500 g
- Zucchine con i fiori 300 g
- Aglio 1 spicchio
- Olio extravergine d’oliva q.b.
- Sale fino q.b.
Per le vongole
- Vongole 1 kg
- Aglio 1 spicchio
- Vino bianco 50 g
- Olio extravergine d’oliva q.b.
Per la salsa di pomodorini gialli
- Pomodorini gialli 500 g
- Aglio 1 spicchio
- Basilico q.b.
- Olio extravergine d’oliva q.b.
- Sale fino q.b.
Procedimento:
- Per prima cosa sciacquare le vongole più volte sotto acqua corrente, eliminando quelle aperte o rotte
- Mettere poi le vongole in ammollo e aggiungere del sale grosso per farle spurgare e perdere tutta la sabbia
- Lasciarle in ammollo per un paio d’ore e ripetere e lo stesso procedimento finché non si vedranno più tracce di sabbia
- Dividere poi i pomodorini in 4 spicchi
- In una padella fare insaporire l’olio con lo spicchio d’aglio schiacciato
- Aggiungere i pomodorini e regolate di sale
- Unire il basilico
- Cuocere a fuoco medio-basso per circa 30 minuti
- Eliminare l’aglio e trasferire il tutto in un boccale, quindi frullare con un mixer a immersione fino ad ottenere una salsa omogenea
- In un’altra padella fare rosolare uno spicchio d’aglio con un filo d’olio per qualche minuto, poi aggiungere le vongole e sfumare con il vino bianco
- Coprire con coperchio e cuocete a fuoco medio-alto per 1-2 minuti, giusto il tempo di farle aprire
- Trasferire le vongole in una ciotola e filtrate il liquido in una ciotola, attraverso un colino
- Sgusciate le vongole avendo cura di tenerne qualcuna da parte con il guscio per l’impiattamento
- Lasciarle in ammollo nel liquido filtrato precedentemente
- Tagliate le zucchine a cubetti
- In una padella versate un filo d’olio, aggiungere l’aglio e fare rosolare per qualche minuto
- Unite le zucchine e cuocete a fiamma media per circa 7 minuti, quindi regolate di sale
- Versare la salsa di pomodorini, qualche cucchiaio del fondo di cottura delle vongole e tenete in caldo
- Cuocere gli gnocchi e non appena saranno cotti, unirli al condimento in padella
- Ora non resta che unire le vongole sgusciate, mantecare per qualche istante e servire.