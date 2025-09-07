Gli gnocchi al sugo lasciamoli ai bambini, per noi facciamoli così: son irresistibili

In questa versione gli gnocchi sono davvero deliziosi, così buoni che faranno dimenticare per sempre i classici al sugo.

Gli gnocchi al sugo sono uno dei piatti più amati della tradizione italiana: semplici, confortanti e incredibilmente gustosi. Si tratta di gnocchi di patate (anche se esistono varianti con farina, ricotta o pane) conditi con un sugo di pomodoro, mozzarella o provola e spesso arricchito da basilico fresco, cipolla o aglio, e talvolta anche da carne (come un ragù).

Gli gnocchi hanno radici antichissime e nel corso del tempo si sono susseguite moltissime versioni, che hanno permesso di dare più sapore, ad un piatto che già così com’è, rappresenta una vera delizia per il palato. Tuttavia, per chi ama osare e desidera provare qualcosa di diverso, c’è questa variante con vongole, zucchine e pomodorini gialli, che non aspetta altro che essere preparata.

Gnocchi con vongole, zucchine e pomodorini gialli: il mix perfetto per un primo piatto strepitoso

Gli gnocchi con vongole, zucchine e pomodorini gialli, sono il mix perfetto per portare in tavola l’unione tra terra e mare. Prepararli non è affatto complicato e in pochissimo tempo, si potrà portare in tavola un primo piatto incredibilmente saporito. Vediamo allora come procedere e quali sono gli ingredienti che serviranno.

Ingredienti per 4 persone:

Gnocchi di patate 500 g

Zucchine con i fiori 300 g

Aglio 1 spicchio

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale fino q.b.

Per le vongole

Vongole 1 kg

Aglio 1 spicchio

Vino bianco 50 g

Olio extravergine d’oliva q.b.

Per la salsa di pomodorini gialli

Pomodorini gialli 500 g

Aglio 1 spicchio

Basilico q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale fino q.b.

Procedimento: