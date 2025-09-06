I migliori luoghi italiani per fare un pic nic autunnale: fanno proprio al caso tuo

di

Stai pensando di organizzare un pic nic? Ecco dei luoghi in cui puoi andare con le tue amiche o amici.

L’autunno è una delle stagioni più suggestive per godersi la natura: i colori caldi, l’aria frizzante, il profumo di terra e foglie secche creano un’atmosfera unica, perfetta per un picnic all’aperto.

pic nic
I migliori luoghi italiani per fare un pic nic autunnale: fanno proprio al caso tuo – viagginews.com

Se sei alla ricerca di mete ideali per una giornata immersa nel foliage, ecco tre luoghi in Italia che ti conquisteranno per bellezza, tranquillità e contatto con la natura. E sì, dove organizzare anche un bel pic nic in compagnia.

3 migliori luoghi italiani per un pic nic

Se sogni un picnic circondato da boschi dorati e silenzi interrotti solo dal fruscio delle foglie, il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi è il posto giusto.

Situato al confine tra Toscana ed Emilia-Romagna, questo parco è famoso per i suoi spettacolari paesaggi autunnali: faggi, castagni e aceri si tingono di rosso, arancio e giallo, creando scenari quasi fiabeschi.

Puoi organizzare il tuo picnic in una delle aree attrezzate, come quelle vicino a Campigna o lungo il Sentiero degli Gnomi nei pressi di Bagno di Romagna, ideali anche per famiglie con bambini. Non dimenticare di portare una coperta calda e magari un thermos di cioccolata calda: qui l’autunno si sente davvero.

donna vestita con abito a limoni che fa pic nic
3 migliori luoghi italiani per un pic nic – viagginews.com

Un altro luogo incantevole per un picnic autunnale è il Lago di Braies, incastonato tra le Dolomiti. Conosciuto anche come la “Perla dei laghi alpini”, il lago in autunno si trasforma in un quadro vivente: le acque turchesi riflettono le cime innevate e i boschi circostanti si accendono di colori intensi.

Puoi stenderti lungo la riva oppure camminare lungo il sentiero che circonda il lago e trovare un angolo tranquillo dove gustare panini, torte fatte in casa e magari qualche prodotto tipico altoatesino. Attenzione però: Braies è molto popolare, quindi meglio arrivare presto per godersi la tranquillità prima che arrivi troppa gente.

A pochi chilometri da Roma, la Valle del Treja è un piccolo paradiso nascosto perfetto per una gita fuori porta. Il parco regionale si estende tra boschi, cascate e antichi sentieri, con numerose aree attrezzate per picnic. In autunno, il paesaggio si veste di tonalità calde e la temperatura ancora mite permette di godersi ore all’aperto senza troppo freddo.

Uno dei luoghi più suggestivi è la zona vicino alle Cascate di Monte Gelato, dove potrai ascoltare il rumore dell’acqua mentre gusti il tuo pranzo all’aperto. Ideale anche per chi ama unire natura e cultura, grazie alla vicinanza con i borghi medievali di Calcata e Mazzano Romano.

Per rendere il tuo picnic autunnale davvero speciale, porta con te una coperta impermeabile, un cestino con cibo semplice ma gustoso (magari con qualche prodotto locale), e abbigliamento a strati per affrontare eventuali cambi di temperatura.

E soprattutto, rispetta la natura: non lasciare rifiuti e cerca di utilizzare contenitori riutilizzabili.

Gestione cookie