I migliori luoghi italiani per fare un pic nic autunnale: fanno proprio al caso tuo – viagginews.com

Stai pensando di organizzare un pic nic? Ecco dei luoghi in cui puoi andare con le tue amiche o amici.

L’autunno è una delle stagioni più suggestive per godersi la natura: i colori caldi, l’aria frizzante, il profumo di terra e foglie secche creano un’atmosfera unica, perfetta per un picnic all’aperto.

Se sei alla ricerca di mete ideali per una giornata immersa nel foliage, ecco tre luoghi in Italia che ti conquisteranno per bellezza, tranquillità e contatto con la natura. E sì, dove organizzare anche un bel pic nic in compagnia.

3 migliori luoghi italiani per un pic nic

Se sogni un picnic circondato da boschi dorati e silenzi interrotti solo dal fruscio delle foglie, il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi è il posto giusto.

Situato al confine tra Toscana ed Emilia-Romagna, questo parco è famoso per i suoi spettacolari paesaggi autunnali: faggi, castagni e aceri si tingono di rosso, arancio e giallo, creando scenari quasi fiabeschi.

Puoi organizzare il tuo picnic in una delle aree attrezzate, come quelle vicino a Campigna o lungo il Sentiero degli Gnomi nei pressi di Bagno di Romagna, ideali anche per famiglie con bambini. Non dimenticare di portare una coperta calda e magari un thermos di cioccolata calda: qui l’autunno si sente davvero.

Un altro luogo incantevole per un picnic autunnale è il Lago di Braies, incastonato tra le Dolomiti. Conosciuto anche come la “Perla dei laghi alpini”, il lago in autunno si trasforma in un quadro vivente: le acque turchesi riflettono le cime innevate e i boschi circostanti si accendono di colori intensi.

Puoi stenderti lungo la riva oppure camminare lungo il sentiero che circonda il lago e trovare un angolo tranquillo dove gustare panini, torte fatte in casa e magari qualche prodotto tipico altoatesino. Attenzione però: Braies è molto popolare, quindi meglio arrivare presto per godersi la tranquillità prima che arrivi troppa gente.

A pochi chilometri da Roma, la Valle del Treja è un piccolo paradiso nascosto perfetto per una gita fuori porta. Il parco regionale si estende tra boschi, cascate e antichi sentieri, con numerose aree attrezzate per picnic. In autunno, il paesaggio si veste di tonalità calde e la temperatura ancora mite permette di godersi ore all’aperto senza troppo freddo.

Uno dei luoghi più suggestivi è la zona vicino alle Cascate di Monte Gelato, dove potrai ascoltare il rumore dell’acqua mentre gusti il tuo pranzo all’aperto. Ideale anche per chi ama unire natura e cultura, grazie alla vicinanza con i borghi medievali di Calcata e Mazzano Romano.

Per rendere il tuo picnic autunnale davvero speciale, porta con te una coperta impermeabile, un cestino con cibo semplice ma gustoso (magari con qualche prodotto locale), e abbigliamento a strati per affrontare eventuali cambi di temperatura.

E soprattutto, rispetta la natura: non lasciare rifiuti e cerca di utilizzare contenitori riutilizzabili.