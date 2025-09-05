Smettila di riempire il caffè di zucchero per togliere il sapore amaro: mettici questo ingrediente e senti che gusto – viagginews.com

Per togliere il sapore amaro dal caffè in tanti ci aggiungono lo zucchero, in realtà c’è un ingrediente migliore per dare a questa bevanda un gusto sensazionale.

Il caffè è una delle bevande più amate in Italia e all’estero. C’è chi se ne concede una tazzina al giorno e chi anche 3-4. C’è chi lo beve solo al mattino, chi durante la pausa in ufficio, dopo pranzo e persino prima di andare a dormire. Con il tempo si sono diffuse diverse varianti di questa bevanda: lungo, corto, macchiato, corretto, ma sicuramente la maggior parte delle persone lo prende amaro oppure dolcificato.

Sì, perché a molti non piace il sapore amaro del caffè e per questo ci mettono lo zucchero. In realtà c’è un altro ingrediente che può dare a questa bevanda un ottimo sapore senza dolcificarlo (con il rischio di ingrassare). Ecco di quale si tratta.

L’ingrediente da mettere nel caffè per togliere il sapore amaro

Per togliere il sapore amaro dal caffè non c’è bisogno di metterci lo zucchero. C’è un altro ingrediente che gli dona un sapore gustosissimo, e non si tratta né di altri dolcificanti né del latte.

Può sembrare bizzarro ma si tratta del guscio d’uovo. Questo infatti agisce come antiacido andando proprio a ridurre l’acidità del caffè, dando a questa bevanda un sapore più delicato. Invece che usare lo zucchero che, a lungo andare, può far ingrassare, questa è un’ottima strategia per continuare a bere il caffè senza però che sia amaro.

Usare il guscio d’uovo nel caffè è facilissimo perché sarà sufficiente cuocerlo, quindi farlo asciugare e poi tritarlo fino ad ottenere una polvere fina. Quindi metterne un po’ nella tazzina di caffè da bere. I gusci d’uovo sono particolarmente nutrienti perché sono composti per il 95% da carbonato di calcio che viene usato come antiacido contro bruciore di stomaco, indigestione e mal di stomaco.

Non solo ma un guscio d’uovo contiene anche circa due grammi di calcio, che corrisponde da due a quattro volte la dose giornaliera raccomandata. Tuttavia è sconsigliato mangiarlo crudi: bisogna sempre bollirlo o cuocerlo in forno per 15-20 minuti a 90°C. Poi si può macinare e mettere, oltre che nel caffè, anche negli yogurt, nei succhi, nei frullati o nelle patate. Insomma, i gusci d’uovo non sono delle risorse di scarto ma possono donare al caffè un sapore gustoso togliendo l’amaro senza usare lo zucchero.