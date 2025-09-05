Puoi avere subito 600 euro ma affrettati a fare domanda, ti restano ancora pochi giorni

Bonus da 600 euro in arrivo ma non c’è tempo da perdere: ancora pochi giorni per fare richiesta. Vediamo di cosa si tratta e a chi si rivolge.

Il ritorno alla normalità dopo due o tre settimane di vacanze può non essere facile ma a consolarci ci attendono un mare di bonus. Dopo mesi di silenzi e attese, finalmente si è tornati a parlare della Carta Dedicata a Te che a breve arriverà a rimpinguare le tasche delle famiglie maggiormente in difficoltà.

Non solo: possibilità, per le famiglie con bambini al di sotto dei 3 anni, di fare domanda per il bonus nido. Inoltre, tra i più richiesti, non possiamo non menzionare il bonus elettrodomestici: un bello sconto sull’acquisto di lavatrici, lavastoviglie, frigo e freezer. Ma non è ancora finita qui.

C’è un bonus di particolare interesse per tante famiglie che può arrivare fino a 600 euro. Cifra che forse non cambierà la vita ma che, sicuramente può darci un po’ di respiro, specialmente ora che abbiamo svuotato un po’ le tasche in vacanza. Attenzione però: restano ancora pochissimi giorni per fare richiesta. Nel prossimo paragrafo vediamo, nei dettagli, di che cosa si tratta.

Bonus 600 euro: a chi spetta

Puoi avere subito un bel bonus da 600 euro che ti consentirà di tirare un po’ il fiato dopo le spese delle vacanze. Ancora pochissimi giorni per fare richiesta o rischi di perdere tutto.

Il bonus in questione è il bonus sport e si rivolge alle famiglie con Isee fino a 15.000 euro che hanno bambini di età compresa tra i 6 e i 14 anni non ancora compiuti. Ogni famiglia può ricevere 300 euro per ogni figlio ma solo fino ad un massimo di due: pertanto massimo 600 euro a nucleo familiare. Un solo bambino non può, però, beneficiare di due bonus per svolgere due attività. L’attività sportiva deve essere svolta a livello non agonistico e minimo due volte alla settimana per poter fruire dell’aiuto.

Il bonus non verrà accreditato sul conto corrente della famiglia ma su quello della società sportiva prescelta tra quelle aderenti all’iniziativa. A tal proposito: le società sportive hanno tempo solo fino all’8 settembre per aderire al bonus sport e per essere accreditati nell’elenco degli enti che possono fruire di questa agevolazione. Tutto ciò che occorre fare è iscriversi sull’apposita piattaforma del Ministero dedicato specificando:

durata e costo complessivo del corso proposto;

tipo di attività proposta;

numero di posti disponibili;

numero di ore settimanali di svolgimento dell’attività.

Possono presentare richiesta entro l’8 settembre solo e unicamente: società sportive regolarmente iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche oppure enti del terzo settore oppure Onlus. Solo dopo che le associazioni sportive avranno presentato domanda di adesione, a quel punto si apriranno le richieste anche per le famiglie.