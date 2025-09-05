Il Paradiso 10 anticipazioni: Ciro deve fare i conti con un doloroso addio

Nuove anticipazioni per Il Paradiso delle Signore 10, il doloro addio con cui deve fare i conti Ciro e non solo: ecco gli spoiler.

Ormai ci siamo: l’attesa è finita e Il Paradiso delle Signore torna in onda con i nuovi episodi. L’amatissima soap italiana è arrivata alla sua decima stagione, circondata dall’affetto di un pubblico sempre più presente sia su Rai 1 (dove gli ascolti sono da record), sia sui social.

Come trapelato da alcune anticipazioni, i primi episodi iniziano subito col botto: al centro della scena il triangolo amoroso fra Umberto, Marcello e Adelaide, mentre alcune partenze, ritorni e nuovi arrivi renderanno le cose ancora più movimentate.

In quest’inizio di decima stagione, invece, Ciro dovrà fare i conti con un addio piuttosto doloroso: ecco cosa succede, tutte le anticipazioni trapelate per le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore 10, trame prime puntate: l’addio devasta Ciro, e…

Secondo le anticipazioni riportate da BlastingNews, nelle prime puntate della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore dovremo fare i conti con l’addio di Salvo Amato, che condizionerà inevitabilmente anche il futuro di Elvira. Salvo vuole andare via da Milano e ripartire da zero, vivendosi la sua vita familiare senza le continue interferenze della famiglia Gallo.

Per questo, Salvo è pronto a lasciare la Caffetteria Amato, che sarà consegnata nelle mani di Ciro; nonostante la fiducia nei suoi confronti, la notizia intristisce comunque moltissimo il Puglisi, che perde un grande amico e colui il quale gli ha dato per primo fiducia, offrendogli un lavoro. Come andrà avanti la Caffetteria senza Salvo? Intanto, per quanto riguarda gli altri personaggi, vedremo Umberto pronto a mettersi fra Marcello e Adelaide; di tutta risposta, però, il Barbieri fa la proposta di matrimonio alla Contessa.

I piani del Guarnieri si complicano e la sua unica speranza è rappresentata da Rosa, che torna a Milano portando scompiglio; Marcello, inoltre, si troverà a dover partire per Bologna insieme a Rosa e, data la sua lontananza (nonché le preoccupazioni di Adelaide) Umberto potrà giocarsi tutte le sue carte per riconquistare la Contessa, anche chiamando in causa la figlia che hanno in comune, Odile.

Novità anche per Marta, che sarà travolta da uno scandalo di cui, almeno per il momento, non si hanno però dettaglio; la situazione sarà molto difficile per lei e dovrà fare i conti con questa problematica per un bel po’.