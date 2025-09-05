Consumatori strateghi del risparmio grazie ad Altroconsumo: la classifica dei supermercati più convenienti

I consumatori devono ingegnarsi per essere strateghi del risparmio quando fanno la spesa. Altroconsumo dà loro una grossa mano.

Risparmiare scegliendo il supermercato giusto è possibile. Secondo Altroconsumo in determinati casi si possono mettere da parte oltre 3 mila euro l’anno facendo la spesa in determinati store. La strategia migliore rimane quella di diversificare, cambiare posto in base alle promozioni attive.

In un anno i prezzi sono aumenti del 2,2%. In cinque anni fino al 26%. Le famiglie sono in difficoltà ed è normale in un contesto in cui tutte le spese hanno subito un incremento mentre stipendi e pensioni sono rimasti uguali. Da qui la necessità per i consumatori di diventare strateghi, di pianificare il risparmio partendo dalle bollette con alcuni trucchi in casa che riducono i consumi fino alla spesa alimentare.

Mai andare al supermercato quando si ha fame, bisogna attenersi alla lista della spesa, evitare l’acquisto di prodotti non necessari e consultare i volantini dei vari store per scoprire le promozioni più convenienti. Il più grosso errore che tutti commettiamo è quello di avere un discount, ipermercato o supermercato preferito in cui fare la spesa e andare sempre solo lì. Se si intende sul serio risparmiare bisogna cambiare abitudini e conoscere i posti il cui la convenienza è maggiore.

Dove fare la spesa per risparmiare

Secondo Altroconsumo scegliendo il supermercato giusto in cui fare la spesa significa arrivare a risparmiare 3.700 euro l’anno per una famiglia media di quattro persone. Per single e coppie i risparmi possibili vanno da 2.249 a 3.273 euro. L’indagine è stata condotta su 1.150 punti vendita presenti in 67 città italiane.

Sono stati raccolti 1,6 milioni di prezzi su 125 categorie di prodotti. I risultati hanno tenuto conto di quattro diversi panieri di spesa. Prodotti più economici, prodotti di marca, spesa flessibile con prodotti economici e di marca e prodotti a marchio dell’insegna. Per ogni paniere è stato rilevato un diverso store dove la convenienza è di casa.

I consumatori che acquistano prodotti economici devono recarsi da Eurospin per avere il massimo risparmio, anche del 40%. Qui si arriva a quota 3.700 euro in un anno orientandosi solo sugli articoli che costano meno. Per quanto riguarda la spesa mista la scelta deve vertere su Carrefour oppure Famila. Il primo store è perfetto per la spesa con prodotti a marchio dell’insegna permettendo un risparmio fino a 3.308 euro l’anno mentre Famila e Famila Superstore offrono un vantaggio economico fino a 2.838 euro l’anno per i consumatori che combinano prodotti di marca ed economici.

Famila risulta lo store più conveniente anche per chi compra solo prodotti di marca seguito da Esselunga, Ipercoop e Spazio Conad. La differenza di prezzo per questo paniere è rilevante tra un supermercato e l’altro, si parla anche di costi doppi in alcuni casi. Infine, Altroconsumo segnala In’s Mercato come l’opzione perfetta per chi cerca un elevato risparmio affidandosi ad un discount.