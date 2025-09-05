3 cose da non fare se vai in vacanza in Cina: evita problemi – viagginews.com

Stai per andare in Cina? Attenzione perché se fai le cose di cui ti parlerò a breve rischierai di rovinarti la vacanza.

La Cina è una destinazione affascinante, ricca di storia millenaria, paesaggi mozzafiato e città ultramoderne. Tuttavia, per chi visita il Paese per la prima volta, è importante tenere a mente alcune regole culturali e comportamentali per evitare malintesi o, peggio, problemi legali.

Ecco tre cose fondamentali da non fare se vuoi vivere una vacanza serena e rispettosa in Cina.

Cosa non fare se vai in vacanza in Cina: evita guai

Uno degli errori più gravi che un turista può fare in Cina è discutere apertamente di politica, specialmente in modo critico. Temi come Tibet, Taiwan, Hong Kong, Tiananmen o il Partito Comunista sono estremamente delicati.

Non è solo questione di rispetto culturale: in certi casi, fare affermazioni considerate sovversive può avere conseguenze legali. In Cina, la libertà di espressione non è tutelata allo stesso modo che in molti Paesi occidentali.

Le autorità monitorano i social media, le app di messaggistica e, in alcune situazioni, anche le conversazioni pubbliche. Evita quindi discussioni politiche, battute o post online su argomenti sensibili, anche se sei solo di passaggio come turista.

Molti gesti o comportamenti comuni in Occidente possono risultare inappropriati in Cina. Ad esempio, alzare la voce o mostrare rabbia in pubblico è considerato maleducato e può creare disagio.

Anche non accettare un dono o un biglietto da visita con entrambe le mani è visto come un segno di scortesia. Inoltre, rifiutare ripetutamente cibo o bevande, anche per educazione, può essere interpretato come un’offesa verso chi ospita.

Un altro errore da evitare è non rispettare il concetto di “mianzi” (面子), ovvero la “faccia” o dignità personale. Mettere in imbarazzo qualcuno in pubblico, contraddirlo apertamente o sminuirne l’immagine può generare tensioni e compromettere i rapporti.

Informarsi sulle norme di comportamento locali prima del viaggio è fondamentale: un piccolo sforzo può fare una grande differenza nell’accoglienza che riceverai.

Infilare le bacchette dritte nel riso ricorda un rito funebre (offerte ai defunti), ed è considerato di cattivo gusto. Quando non le usi, appoggiale orizzontalmente sul piatto o sul portabacchette. Quindi, mi raccomando, quando sei al ristorante fai attenzione a questo gesto.

In generale, rispettando poche semplici regole, quelle che abbiamo visto principalmente, avrai una lieta permanenza nel Paese.