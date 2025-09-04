In pochi lo sanno, ma in Italia c’è una delle statue più alte al mondo: dal 1624 protegge tutti dall’alto

È una delle statue più grandi al mondo e si trova in Italia. Un’opera poco conosciuta ma che dal Seicento svetta a protezione del Lago Maggiore.

La Statua della Libertà a New York, il Cristo Redentore di Rio de Janeiro e poi le varie statue che raffigurano Buddha nel Sud est asiatico; se dovessimo pensare a statue mastodontiche, dall’altezza innaturale ci verrebbero sicuramente in mente quelle appena citate e del resto parliamo di opere che rientrano nella classifica delle più alte statue del mondo. Quello che in pochissimi sanno è che in questa classifica c’è anche una statua italiana eretta nel 1624 ad Arona.

L’opera in questione è il Colosso di San Carlo Borromeo, una statua alta 35 metri e situata a coronamento del Sacro Monte di Arona, sul Lago Maggiore. Situata quindi su di una collina, a poco distanza dal centro abitato, a 310 metri altitudine il colosso di San Carlone, così com’è conosciuta, è al più grande statua visitabile all’interno dopo la più famosa Statua della Libertà.

Il San Carlone si Arona, come vistare la statua che svetta sul lago

Lo scenario è quello del Lago Maggiore, lago prealpino le cui sponde sono condivise da Italia e Svizzera. Eretta tra il 1624 e 1698, la statua si trova ad Arona che fu la città natale di Borromeo. Costruita dopo la sua beatificazione per ricordare l’importanza dell’arcivescovo milanese, il San Carlone è stato per oltre due secoli la statua più alta del mondo.

Oggi mantiene il secondo posto mondiale i cui interni sono visitabili. Il Colosso si compone di appunto 35 metri totali di cui 23,4 metri realizzati in bronzo e rame e i restanti 11,7 metri sono rappresentati dal piedistallo.

Salire all’interno della statua non solo è possibile, ma i visitatori possono raggiungere la sommità del Sancarlone attraverso gradini a chiocciola e una ripida scala alla marinara che porta fino alla testa del Borromeo. Da qui è poi possibile ammirare il paesaggio esterno attraverso alcuni fori che corrispondono agli occhi, narici e orecchie del santo.

La statua rappresenta non solo un omaggio al santo, figura fondamentale della Controriforma, ma anche un progetto ingegneristico estremamente audace per l’epoca in cui fu pensato e realizzato. L’accesso al parco che ospita la statua è possibile quasi tutto l’anno -con orari e giorni specifici che si possono trovare sul sito statuasancarlo.it- mentre il costo del biglietto è di 10 euro.

