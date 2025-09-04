Città di Venezia a rischio, uno studio recente svela una verità preoccupante: ecco cosa potrebbe accadere

Secondo quanto riportato da uno studio recente la città di Venezia è a rischio: presto le conseguenze potrebbero essere devastanti.

Venezia è una delle città più belle del mondo, non a caso è visitata ogni anno da migliaia di turisti. Questi si lasciano travolgere dalla bellezza del posto. È il capoluogo della regione Veneto ed è il secondo comune per popolazione dopo Verona. Ogni angolo, ogni strada merita attenzione, dato che si tratta di un posto caratteristico, per la zona in cui si trova, circondata dall’acqua. I monumenti si trovano quasi totalmente nel centro storico e nelle isole della laguna.

Il luogo più famoso è piazza San Marco, dove al centro è possibile ammirare la Basilica, realizzata con colore oro e rivestita da mosaici che portano in scena la storia di Venezia. Negli ultimi tempi questa città è stata caratterizzata da un enorme caos, a causa della presenza di numerosi turisti. Per questo erano state apportate delle restrizioni in entrata. Ma di recente Venezia è finita di nuovo al centro dell’attenzione, a causa di uno studio che ha svelato una brutta verità.

Venezia in pericolo, cosa rivela lo studio: la situazione è molto preoccupante

Secondo uno studio pubblicato su PNAS, intitolato ‘Early last interglacial ocean warming drove substantial ice mass loss from Antarctica, la sopravvivenza delle città costiere italiane sarebbe in pericolo, a causa dello scioglimento dei ghiacciai antartici. Da quanto riportato il livello dei mari continuerà ad aumentare e potrebbe innalzarsi di oltre tre metri, arrivando così a sommergere tantissime aree del nostro Paese.

E tra queste zone risulta esserci la città di Venezia, ma non solo. A causa dell’aumento del livello del mare rischia di sparire completamente. Con il passare del tempo, infatti, la città potrebbe essere invasa completamente dall’acqua tanto da risultare impossibile l’accesso. Oltre al capoluogo del Veneto, anche la Campania è a rischio, precisamente alcune zone di Napoli, dal litorale Domizio fino al Cilento.

Secondo lo studio, i quartieri più importanti e quelli dove la popolazione è maggiore, sarebbero i primi ad essere sommersi dall’acqua. Ma anche Castel Volturno, Lago Patria e la piana del Sele rischiano di essere inghiottiti, anche se parzialmente. In pericolo vi è anche la Toscana: Pisa potrebbe vedere il mare man mano avanzare e salire, così come l’intera Versilia e le altre località turistiche potrebbero dover dire addio ai loro bellissimi paesaggi, a causa del forte innalzamento del livello del mare.