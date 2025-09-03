Le migliori terme per una vacanza a settembre: eccone 2 in cui vorrai sempre tornare – viagginews.com

Sei come me amante delle terme? Allora non puoi non andare almeno una volta in uno di questi posti incredibili.

Settembre è il mese ideale per rigenerarsi dopo l’estate: le folle si diradano, il clima è ancora mite e i paesaggi si tingono di colori caldi. È il momento perfetto per concedersi una vacanza.

Dove? Alle terme! Se sei alla ricerca di un’esperienza indimenticabile, ecco due impianti termali italiani che ti faranno venire voglia di tornare ogni anno.

Le migliori terme per una vacanza a settembre

Nel cuore della Maremma toscana, le Terme di Saturnia sono una delle mete termali più famose e affascinanti d’Italia. La leggenda narra che il dio Saturno, stanco delle guerre degli uomini, abbia fatto scaturire queste acque sulfuree per riportare la pace. Che ci crediate o no, è difficile non sentirsi in armonia con la natura in questo angolo di paradiso. L’acqua sgorga naturalmente a una temperatura costante di 37,5°C e ha proprietà terapeutiche per la pelle, le articolazioni e la circolazione.

Oltre allo stabilimento termale attrezzato con piscine, idromassaggi e trattamenti spa, non si può non visitare le Cascate del Mulino, completamente gratuite e immerse nella natura. Insomma: non c’è bisogno che io ti dica altro, no?

Per chi preferisce la montagna, una meta d’eccellenza è il centro QC Terme Dolomiti, a Pozza di Fassa, nel cuore delle Dolomiti trentine. Questo elegante complesso termale si fonde armoniosamente con il paesaggio alpino, offrendo un’esperienza di totale relax in uno dei contesti naturali più belli d’Europa.

Le acque utilizzate provengono dalla sorgente termale Alloch, l’unica solforosa del Trentino, nota per i suoi benefici su pelle e apparato respiratorio. Le strutture includono piscine panoramiche riscaldate, saune, bagni di vapore e percorsi Kneipp, il tutto con una vista impagabile sulle cime dolomitiche.

Poi, te lo assicuro, in autunno questo posto diventa ancora più suggestivo: i boschi cominciano a tingersi di rosso e oro, e si può alternare il relax delle terme con escursioni o passeggiate nei sentieri ancora accessibili prima delle prime nevicate.

Inoltre, la tranquillità del periodo rende l’esperienza ancora più intima e rigenerante.

Settembre offre il meglio di entrambi i mondi: temperature ancora piacevoli, strutture meno affollate e spesso tariffe più vantaggiose rispetto all’alta stagione. È il momento perfetto per dedicarsi al proprio benessere, che spesso, ahimè, si è costretti a trascurare.

Sia che tu preferisca le atmosfere rustiche della Maremma o la maestosità delle Dolomiti, queste due destinazioni termali sapranno conquistarti. E una volta provate, difficilmente potrai farne a meno. Anzi!