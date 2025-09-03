Le famiglie spenderanno oltre 400 euro in più a causa degli aumenti: a settembre inizia l’incubo

Nuove spese per le famiglie, centinaia di euro in più a causa di nuovi aumenti dei prezzi. Un’agonia senza fine.

Il 2025 rischia di finire peggio di come è iniziato. Nuovi rincari sono alle porte e questi ultimi quattro mesi dell’anno potrebbero gettare ancora di più le famiglie nello sconforto. Si prevede una vera stangata con un aumento dei prezzi a partire da 416 euro a nucleo familiare.

L’autunno arriverà portando con sé pessime notizie per gli italiani. Ci saranno aumenti che incideranno inevitabilmente sul budget familiare. Come se in questi ultimi anni i rincari non avessero già compiuto una valanga di danni, l’andamento in salita ricomincia disegnando un futuro da paura per i cittadini.

Tra bollette, trasporti, materiale scolastico, attività sportive, si noteranno aumenti generali che porteranno ad una vera e propria stangata autunnale. Il Codacons ha segnalato questa situazione dopo aver stilato una lista di spese imminenti decisamente onerose. Non dimentichiamo, poi, che tante famiglie sono reduci dai costi della vacanza e avrebbero voluto tirare un po’ la cinghia per recuperare parte della spesa. Sarà impossibile con i nuovi aumenti.

Pronti a spendere oltre 400 euro in più?

Settembre è il mese del rientro a scuola ossia di una spesa economica pesante per i genitori. Parliamo di centinaia di euro tra libri e materiale scolastico. Una spesa che se paragonata a quella degli anni passati potrebbe risultare più cara considerando l’aumento dei prezzi. Il continuo ricambio dei testi e il caro cartoleria costringeranno le famiglie ad uscire più soldi, all’incirca il 5% in più rispetto quanto preventivato.

Poi ci sono i trasporti. Da mesi ormai si assiste ad un rialzo costante che grava sulle famiglie soprattutto quando a spostarsi con i mezzi sono più componenti. La stima è di una maggiore spesa di circa 66 euro. Bisogna aggiungere anche i rincari alimentari. Fare la spesa continua ad essere una battaglia verso il risparmio, un risparmio che si fatica a generare. Ora che i prezzi aumenteranno per il Codacons nei prossimi mesi le famiglie spenderanno circa 130 euro in più rispetto lo stesso periodo del 2024.

In ultimo non possiamo non citare gli aumenti delle bollette. Iniziati a gennaio 2025, si teme un rialzo importante in autunno/inverno con la corsa agli accaparramenti del gas dovendo iniziare ad usare i riscaldamenti e più acqua calda. I prezzi di energia e gas aumenteranno con ripercussioni nelle bollette. La stima è di 170 euro in più tra novembre e dicembre.