Il Paradiso 10, Umberto spiazzato ma non si dà per vinto: gli spoiler di settembre

Il Paradiso delle Signore 10 torna con tanti colpi di scena: Umberto viene spiazzato, ma…cosa succede in queste prime puntate di settembre.

Solamente pochi giorni ci separano dal ritorno in onda de Il Paradiso delle Signore, pronto a proporre da qui a maggio 2026 tutti gli episodi della decima stagione, come sempre in esclusiva su Rai 1; la soap è più seguita che mai e ci si aspetta un esordio da record in termini di ascolti, nonostante ci sarà subito una super sfida con Mediaset (nel pomeriggio su Canale 5, allo stesso orario, è prevista La forza di una donna).

In questa decima stagione vedremo diversi nuovi personaggi e, secondo le anticipazioni trapelate, ci saranno subito diversi colpi di scena: nemmeno il tempo di iniziare, che i fan già si troveranno nel bel mezzo di dinamiche intricate ed entusiasmanti.

Il ritorno in onda, come sappiamo, è previsto per lunedì 8 settembre: cosa succederà nella prima settimana di questa decima stagione? Ecco le anticipazioni, Umberto viene spiazzato da un particolare avvenimento ma non si darà per vinto.

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni dall’8 al 12 settembre: Umberto spiazzato da Marcello, ma…

Stando alle anticipazioni trapelate per la prima settimana di messa in onda de Il Paradiso delle Signore 10 (come riportato anche da BlastingNews) assisteremo a particolari novità riguardo il triangolo amoroso fra Umberto, Marcello e Adelaide. Il Barbieri e la Contessa torneranno più felici che mai dalle vacanze e ufficializzeranno in pubblico la loro relazione, ma Umberto continua ad insidiare Adelaide.

Sentendo la minaccia del suo rivale in amore, Marcello decide di fare il grande passo e così fa la proposta di matrimonio ad Adelaide, sorprendendo sia la Contessa che il Guarnieri (in modi ovviamente diversi). Adelaide accetta felice, mentre Umberto vede sempre più lontano il sogno di ritornare con il suo vecchio amore, nonché madre di sua figlia Odile (con la notizia scoperta da pochissimo).

Nonostante la proposta di matrimonio, il Guarnieri non si dà per vinto: l’occasione arriva quando Marcello parte con Rosa per Bologna (l’ex Venere era tornata a Milano, portando parecchio scompiglio visto il bacio che c’è stato tra lei e Marcello) e lui si trova solo con Adelaide.

I due parlano del segreto di Odile (Umberto vorrebbe inserirla nel suo testamento) e Adelaide confida anche di essere piuttosto preoccupata per la vicinanza fra Marcello e Rosa; sarà proprio in questo momento che il Guarnieri si giocherà tutte le sue carte…