Ami vestirti sempre di nero? Ecco cosa vuol dire davvero secondo la psicologia – viagginews.com

C’è un significato specifico se ti vesti sempre di nero e ami questo colore per l’abbigliamento: ecco qual è.

Se ami vestirti di nero e ti piace questo colore per l’abbigliamento, dovresti sapere cosa vuol dire. Infatti, possiamo scegliere fra tanti colori quando ci vestiamo ma, vuoi per rispettare un certo dress code (il nero è pur sempre un colore formale, adatto anche all’ufficio), vuoi per una preferenza personale (magari pensiamo che quel colore stia bene con i nostri capelli o tono della pelle), non riusciamo a sceglierne un altro.

In realtà, scegliere il nero come colore per l’abbigliamento ha un significato profondo e la dice lunga sulla personalità di qualcuno. Ecco di cosa si tratta.

Cosa dice della tua personalità vestirti sempre di nero?

La psicologia è una delle scienze che si occupa di studiare il comportamento delle persone e questa volta ha indicato cosa vuol dire quando qualcuno si veste sempre di nero. Sicuramente scegliere questo colore è strettamente correlato ad alcuni aspetti della personalità.

Senza dubbio il colore nero è carico di significati secondo la cultura in cui ci troviamo. Secondo la psicologia, le persone che optano per questo colore cercano di trasmettere serietà e forza, e lo indossano anche come forma di protezione nei confronti dell’ambiente esterno. Infatti, il nero è una sorta di scudo che aiuta a rafforzare il senso di sicurezza e controllo nella vita di tutti i giorni.

È anche un colore associato all’eleganza e all’autorità. Ma, di contro, è anche associato al lutto e alla tristezza ma in linea di massima, sceglierlo per esempio per un’occasione formale (un appuntamento di lavoro, per andare in ufficio, per una cerimonia) significa esprimere determinazione. Chi lo indossa prova anche autostima o, quantomeno, si sente molto sicura nell’indossare questo colore (che, nell’immaginario collettivo, snellisce anche la silhouette).

Quindi, chi veste di nero lo fa, anche inconsciamente per tutti questi motivi e comunica proprio tutto questo a chi guarda. C’è da dire che la palette di colori fra cui possiamo scegliere per l’abbigliamento è infinita e oltre alla tinta unita ci sono anche le fantasie.

Sia le altre tonalità (dai colori più sgargianti a quelli più tenui) che le fantasie (pois, righe, fiori e così via), comunicano ancora tanto altro sulla personalità di chi le indossa.