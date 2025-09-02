Vivi il Lago di Garda a settembre, un tour per tutta la famiglia tra luoghi incantevoli e divertimento

Il Lago di Garda a settembre è una meta perfetta, un luogo incantevole adatto a tutta la famiglia. Preparatevi ad un tour indimenticabile.

Il modo migliore per vivere il Lago di Garda è partire in macchina per esplorare tutte le meraviglie che si affacciano sullo specchio d’acqua dolce. Si macineranno chilometri ma ne varrà la pena perché scegliere un solo posto da visitare è riduttivo. Ci sono minimo 10 mete da mettere in lista.

Il Lago di Garda tocca ben tre Regioni italiane, la Lombardia, il Veneto e Trento. Con la sua forma allungata che si stringe nella parte settentrionale dove è abbracciato dalle montagne del Gruppo del Baldo, si estende per una superficie di 369,98 chilometri e vanta 158,400 chilometri di meravigliosa costa tutta da scoprire. In più sulle rive del lago si mangia divinamente, così si possono ripagare le fatiche delle camminate.

Iniziamo dal nord del Lago di Garda, qui c’è Riva del Garda da visitare. Un’incantevole cittadina incastonata tra acqua e montagna. La vegetazione è ricca, in città di sono spazi verdi e fioriti che rallegrano l’umore e le strade del centro città sono un’occasione per rilassarsi, fare shopping e scoprire ristoranti in cui assaggiare i prodotti tipici.

Continuiamo il tour del Lago di Garda

Chi ama fare windsurf proprio sotto Riva del Garda c’è Torbole, località scelta per le gare nazionali considerando il vento perfetto per volare sull’acqua. Dall’altra parte del lago, invece, c’è Limone sul Garda, un vero gioiellino con il profumo degli agrumi e incantevoli vicoli. La pista ciclopedonale, poi, regalerà scorsi e panorami mozzafiato.

Ritorniamo sulla sponda orientale per parlare di un’altra tappa imperdibile, Malcesine. Una città edificata intorno ad una rocca scaligera molto antica. Un borgo meraviglioso affacciato sul Garda, il porticciolo merita una visita così come bisogna concedersi un giro sulla Funivia di Malcesine – Monte Baldo. 1.800 metri di salita panoramica con una visuale a 360° e la funivia che ruota su sé stessa per permettere a tutti i passeggeri di ammirare il panorama.

Un altro posto incantevole da citare è Sirmione. Qui siamo totalmente a sud del Garda (90 km circa da Riva del Garda, 1 ora e 23 minuti in macchina) in una ridente cittadina soprannominata La Perla del Garda. Un posto affascinante, che riporta indietro nel tempo e circondato da un’atmosfera di pace.

Tra vicoli storici, paesaggi mozzafiato e passeggiate nella natura, edifici medievali si rimarrà entusiasti di questa meta. Ci sarebbero tanti altri posti da elencare come Borghetto sul Mincio, il sentiero panoramico Busatte e la Strada del Ponale ma per far contenti i più piccoli ci si può concedere un giorno a Gardaland, all’insegna del divertimento.