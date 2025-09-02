Ti sembrerà di stare dentro a un film, questo borgo è uno dei più belli d’Italia: non vorrai più tornare a casa – viagginews.com

Questo piccolo borgo merita assolutamente di essere visitato. Si trova in Italia, è immerso nel verde e presenta degli scenari magnifici.

Il mese di agosto è terminato e con esso anche le vacanze. Le scuole stanno per riaprire e la maggior parte delle persone è già tornata al lavoro. Questo, tuttavia, non indica necessariamente la fine del divertimento. Visto che le giornate sono ancora calde e soleggiate, infatti, si possono sfruttare i weekend per visitare posti completamente nuovi.

Quando si parla di piccoli borghi, bastano poche ore per portare a termine l’esplorazione. C’è un posto, presente in Italia, davvero unico. Sarà sufficiente guardarsi intorno per avere l’impressione di trovarsi all’interno di un film. Il paesaggio è meraviglioso e le strette viuzze trasmettono emozioni straordinarie.

Un borgo tutto da scoprire, non crederai ai tuoi occhi: i suoi scorci sono davvero unici

L’Italia è meravigliosa dal punto di vista paesaggistico. Presenta dei luoghi così belli da restare per sempre nei cuori di chi li visita. Non bisogna andare lontano, basta guardarsi intorno per imbattersi in scenari sempre diversi. In provincia di Biella, nell’alta Valle Cervo, sorge un borgo caratterizzato da uno spiccato simbolismo. Questo centro piemontese è meta di turisti curiosi che, dopo averci messo piede, non voglio più tornare a casa.

Si sta parlando di Rosazza, trasformata nella cittadina ideale da Federico Rosazza, un esponente della massoneria. Il numero degli abitanti è piuttosto basso. Al momento, infatti, conta circa 93 abitanti. Rispetto al passato, c’è stato un netto spopolamento. Ciò, tuttavia, non toglie niente al fascino del posto. Il verde non manca e ogni struttura è caratterizzata da torri, balconate, colonne, simboli esoterici e merlature. Gli artisti si divertiranno un mondo a scattare delle foto.

Chiunque decida di farci un salto non può lasciarsi sfuggire il meraviglioso castello e il cimitero monumentale. Entrambe le strutture valgono assolutamente una possibilità. Anche la Chiesa di San Giovanni può offrire degli ottimi spunti. È il luogo ideale per chi ama il mistero ma, allo stesso tempo, non vuole rinunciare alla bellezza della natura.

Si consiglia di soffermare lo sguardo anche sulle mura delle case e sulle viuzze del borgo. In ogni dove, infatti, è possibile scorgere simboli nascosti. Se possibile, può essere interessante anche parlare con le persone del posto. Avranno tante storie interessanti da raccontare. Può essere utile, poi, fare delle ricerche prima di partire. Esse potrebbero offrire una chiave di lettura completamente nuova.