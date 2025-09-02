Smettila di rimandare la pulizia del box doccia: con questo mix naturale lo sbianchi in un istante – viagginews.com

Nel box doccia in bagno possono accumularsi macchie gialle e sporco. Con questo mix naturale può tornare splendente e smacchiare in maniera efficace.

Il bagno è uno degli ambienti più importanti in ogni casa e che si dovrebbe pulire regolarmente per preservare igiene e pulizia. Non solo bisogna concentrarsi sul wc e il lavandino ma anche sulle fughe in doccia e soprattutto sul box doccia. Questo infatti può apparire sporco e giallognolo, man mano che si utilizza.

Esteticamente brutto da vedere, perché sembra sporco, in realtà non è faticoso farlo tornare splendente e sbiancarlo. Basta usare un mix naturale di ingredienti che probabilmente si hanno già in casa perché molto usati per svolgere le faccende domestiche in maniera sostenibile. Ecco di quali si tratta.

Come preparare il mix naturale per pulire il box doccia

Spesso la pulizia del box doccia viene sempre rimandata perché si pensa di non avere “armi” abbastanza efficaci per pulirlo e smacchiarlo. In effetti qui si possono accumulare incrostazioni, macchie gialle e di calcare. In commercio esistono prodotti specifici per pulire questa parte del bagno, però, invece che spendere soldi ed usare ingredienti potenzialmente aggressivi per le superfici delicate ed inquinanti, si può preparare un mix naturale.

Con pochi ingredienti che probabilmente si hanno già in casa è possibile sbiancare il box doccia e pulirlo in maniera efficace. Bastano infatti il percarbonato e il limone per smacchiarlo facilmente e velocemente e togliere anche le macchie più ostinate. Il percarbonato di sodio è un composto in polvere che si attiva con l’acqua calda, liberando ossigeno attivo che toglie sporco, residui organici, calcare e muffa leggera, senza rilasciare sostanze tossiche come cloro o profumi sintetici.

Combinato con il succo di limone, rilascia un odore fresco e gradevole. Oltre a pulire il box doccia, avrà anche un gradevole odore, libero da calcare e macchie gialle. Per mettere in pratica questo rimedio basterà unire in una ciotola 2 cucchiai di percarbonato di sodio con il succo di mezzo limone fresco e acqua calda quanto basta. Quindi applicare il composto, che sarà una pasta, con una spugna morbida o un panno in microfibra, insistendo sulle zone più sporche, dove magari c’è il calcare.

Far agire per 15-20 minuti e poi praticare dei movimenti circolari e leggeri, senza strofinare. Il box doccia tornerà splendente. Questo mix è naturale, sicuro e sostenibile, non rilascia sostanze nocive, non lascia aloni, non corrode ed è economico. Così il box doccia sarà bianco e splendente come appena posato, senza spendere troppi soldi. Il mix si può usare anche sui sanitari o sulle fughe per eliminare la muffa leggera.