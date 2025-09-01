Dopo le ferie tornare al lavoro è un’impresa? Se ti organizzi così sarai più operativo di prima. – (viagginews.com)

Rientrare dal lavoro dopo le ferie è una bella sfida per tutti, ma c’è un segreto per tornare subito operativi.

Dopo una o due settimane di vacanza l’idea di tornare al lavoro colpisce sempre come un fulmine a ciel sereno. Ma al di là della malinconia che segue la fine delle ferie quasi tutti nei primi giorni di rientro si sentono spaesati. Non sono rari gli impiegati che scordano i codici o le password che sapeva a memoria prima di andare in vacanza, e in generale si riparte molto più lenti.

Al momento del rientro si fa fatica a concentrarsi e si avverte un forte senso di stanchezza nonostante si sia stati in vacanza. Spesso a queste sensazioni si accompagnano degli sbalzi d’umore che non passano inosservati- Se per il primo o il secondo giorno è del tutto normale quando questa inerzia rimane è meglio iniziare a indagarne le cause.

Uno scarso rendimento sul lavoro non passa inosservato a lungo e nessuno che tenga alla propria posizione vorrebbe affrontarne le conseguenze. Per questo bisogna capire come fare per riprendere il proprio ritmo abituale in poco tempo. Il trucco parte da come ci si organizza una volta che si rientra dalle vacanze.

Come riprendere i ritmi di lavoro dopo le ferie

Una delle abitudini che prepara il terreno per un rientro disastroso al lavoro è arrivare a casa il giorno prima. Per quanto ci si voglia godere le ferie fino in fondo l’ideale è tornare con uno o due giorni di anticipo per rientrare nella routine. In questo modo si avrà il tempo di sistemare la casa e disfare le valigie con calma, facendo mente locale sugli impegni che ci aspettano.

Per una resa migliore torna utile anche fare una lista delle cose più urgenti da fare nei primi giorni post rientro. Avere una check list già pronta infatti aiuta a regolarsi meglio con il tempo a disposizione e a fissare degli obiettivi. L’importante è fare una cosa alla volta e partire da quelle più semplici per non sovraccaricarsi o creare più confusione di prima.

Oltre a curare la propria organizzazione serve lavorare anche sulla propria salute. Riprendere a fare sport per chi lo pratica aiuta a far sentire più attivi e dare una marcia in più anche sul lavoro. Anche la dieta può fare la differenza: meglio non appesantirsi in pausa pranzo in modo da non favorire la sonnolenza.