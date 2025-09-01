Cos’hai sognato stanotte? In base alla risposta posso dirti se vivrai a lungo o no. – (viagginews.com)

Nei sogni che fai durante la notte si può scoprire di te più di quanto vorresti: puoi scoprire anche se avrai una vita lunga o meno.

C’è chi tenta di leggere il futuro consultando l’oroscopo e chi invece pensa di poter trovare dei moniti in ciò che sogna durante la notte. Al di là di credere o meno nei sogni premonitori anni di psicologia ci hanno insegnato che le immagini viste nel sonno non sono casuali. Possono rivelare paure, desideri o dubbi che abbiamo nascosto tanto in fondo da dimenticarcene.

Non a caso esistono diversi sistemi per interpretare i sogni in modo da capire lo stato d’animo o la personalità di chi li fa. Per questo può capitare che si parta proprio da questi per indagare una particolare forma d’ansia o un disturbo psicologico di cui non si sa l’origine. Di recente però si è scoperto che i sogni dicono molto non solo sulla salute mentale, ma anche su quella fisica.

Secondo un gruppo di ricercatori impiegati all’Imperial College London ciò che il nostro cervello ci mostra nei sogni può davvero svelare qualcosa sul nostro futuro. Per la precisione dice molto su quella che sarà la nostra aspettativa di vita…se abbiamo il coraggio di approfondire.

Quali sono i sogni che devono farti preoccupare

Lo studio accennato ha analizzato i dati di circa 183.000 adulti fra i 26 e gli 86 anni, oltre a 2.400 bambini monitorati dalla prima infanzia fino ai 19 anni. A ciascun partecipante è stato chiesto di dare una stima di quanto spesso avesse incubi. Sono i sogni inquietanti e che ci lasciano turbati a svelare molto della nostra salute, e se sono frequenti è il caso di preoccuparsi.

Fare incubi almeno una volta alla settimana espone infatti a una maggiore probabilità di morire in modo prematuro. Pare che durante la ricerca tra i partecipanti siano morte ben 227 persone prima dei 70 anni, altro dato a conferma dell’ipotesi. Fare brutti sogni infatti stressa le cellule del nostro corpo e ne riduce la capacità di replicazione sia nei pazienti adulti che nei bambini.

Nel nostro DNA infatti abbiamo delle parti chiamate telomeri che si accorciano a ogni divisione cellulare. Più sono lunghe più sarà possibile per le nostre cellule continuare a replicarsi, ma proprio gli incubi tendono ad accorciarle. Contando che spesso i brutti sogni sono dovuti a periodi difficili si tratta di un altro effetto collaterale dello stress.