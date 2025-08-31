Sembra la Cappella Sistina ed è più antica di quella di Roma: effetto ipnotico che ti lascerà senza fiato – Viagginews.com

Se ami la Cappella Sistina non puoi perderti questo esempio gemello: il suo effetto ipnotico è una vera chicca per gli appassionati d’arte.
Celebre in tutto il mondo per il suo valore artistico e culturale, la Cappella Sistina rappresenta uno dei grandi patrimoni dell’umanità. Collocata all’interno del Palazzo Apostolico del Vaticano, la Cappella costituisce uno dei lasciti più importanti di Michelangelo, il grande genio del Rinascimento italiano.
Ad oggi, la Cappella Sistina è uno dei punti di interesse più visitati dai turisti di tutto il mondo, i quali si recano a Roma appositamente per osservare la sua incredibile bellezza. Con la sua volta maestosa e il ciclo di affreschi monumentali, la Cappella Sistina genera un effetto di profonda estasi visiva in chi la ammira.
Nonostante la sua fama, nel mondo esistono alcuni esempi simili alla Cappella Sistina, spesso poco conosciuti e oscurati dalla bellezza dell’opera più celebre di Michelangelo. Tra questi, spicca una cappella ancora più antica di quella romana, con un effetto ipnotico in grado di stupire chiunque la visiti.
Sogni la Cappella Sistina? Da oggi la trovi anche fuori Roma
Se il fascino della Cappella Sistina ti conquista, puoi ritrovarlo anche fuori da Roma in un luogo poco conosciuto ma altrettanto mozzafiato. La sorella della Cappella Sistina si trova in Abruzzo, precisamente all’interno dell’Oratorio di San Pellegrino, a Bominaco. Osservato da fuori, l’Oratorio di San Pellegrino appare come una struttura semplice ed essenziale, immersa in un boschetto suggestivo nel cuore verde dell’Abruzzo. Si tratta di una costruzione risalente al 1263, in piena epoca romanica, dove gli affreschi medievali si susseguono riempiendo la pareti interne.
Al suo interno, l’oratorio rappresenta l’elemento di maggiore impatto all’interno dell’edificio religioso, con una volta riccamente affrescata. Quest’ultima, racconta diverse scene della vita di Cristo: dal momento dell’Infanzia, fino ai momenti del Giudizio Universale. Come per la Cappella Sistina, l’effetto è assolutamente cinematografico, in grado di ipnotizzare chi osserva la volta dal basso. Ad oggi, l’Oratorio di San Pellegrino rappresenta l’esempio più importante della pittura medievale in Abruzzo, con un ciclo di affreschi ancora del tutto integro nonostante gli 800 anni di storia.
A differenza della più celebre Cappella Sistina di Roma, per chi ama il silenzio e i monumenti meno affollati, l’Oratorio di San Pellegrino rappresenta la soluzione migliore. Osservare un grande esempio di arte medievale, nel cuore della regione verde d’Italia, ora è possibile senza le code infinite della Cappella Sistina.