Molto più che petto di pollo: tre ricette dai sapori originali e stuzzicanti

Prepariamo tre diverse ricette con il petto di pollo, carne bianca leggera che può essere arricchita di sapori originali.

Quando si pensa alla fettina di petto di pollo viene subito in mente la dieta. In realtà questa carne si presta a preparazioni deliziose che nascondono gusti incredibili e combinazioni mai pensate. Modificate le vostre abitudini, dunque, e scoprite nuove ricette.

In una dieta equilibrata e sana non bisogna eliminare alcun alimento, semmai ridurre quelli più grassi, zuccherini e meno salutari. Frutta e verdura dovranno essere protagoniste dell’alimentazione. I nutrizionisti consigliano almeno 5 porzioni al giorno per coprire tutti e cinque i colori principali di nutrienti.

Bianco, giallo-arancio-rosso, verde-blu-viola, in questo modo si garantisce un apporto diversificato di vitamine, minerali, antiossidanti. Per quanto riguarda il pollo – carne bianca facilmente digeribile, ricca di proteine leggere, zinco, magnesio e vitamine – il consumo consigliato è di 150/200 grammi in un pasto. Le ricette da preparare sono veramente tante, originali o classiche come il pollo al limone, le cotolette o i nuggets. Oggi spaziamo tra quelle più originali.

Tre ricette di petto di pollo originali e meno conosciute

Iniziamo dalla chicken pie, una torta salata con pasticcio di pollo e funghi racchiuso in un croccante involucro. Gli ingredienti da usare sono molto ma la preparazione è facile. Bisognerà cucinare la pasta fillo per l’involucro e preparare del brodo di pollo o vegetale per cuocere il pasticcio.

Cipolla, olio, aglio, timo, pollo a pezzetti vanno fatti rosolare in una casseruola. Poi si aggiungono i funghi, il pepe, il sale e il vino bianco. Dopo che il brodo si sarà ritirato va aggiunto l’amido di mais e la panna da cucina. Il composto va messo nella pasta filo (a foglio) e cotto in forno a 200°.

Per far felici grandi e piccini sono da provare i tramezzini di carne, facili ed economici. Si sminuzza il pollo e si passa al tritacarne. Si aggiungono carote e prezzemolo, sale e pepe. Poi si prende una tortilla, si distribuisce il macinato di pollo e sopra del prosciutto cotto, del formaggio e altro prosciutto. Infine si aggiunge un altro disco di tortilla e si taglia in 4 parti da cuocere in una padella antiaderente con dell’olio.

Ultima ricetta suggerita, l’insalata Cafè de Paris di Paul Bocuse. Un antipasto che vede mettere in un piatto della lattuga lavata e adagiarvi una vinaigrette classica, il pollo tagliato a fettine sottilissime, uno strato di maionese, 4 filetti d’acciuga, le olive e l’uovo sodo a spicchi. Si finisce con una spolverata di pepe macinato.