Lenzuola e federe ingiallite dal sudore? Non gettarle, con questo trucco tornano pulite e senza aloni

Il trucco delle nonne per sbiancare le lenzuola ormai ingiallite dal tempo e dal sudore. Un metodo naturale che le fa tornare come nuove.

Il tempo, i frequenti lavaggi e il sudore possono fare ingiallire lenzuola e federe. Un decorso se vogliamo naturale ma che fa perdere di brillantezza alla biancheria da letto e che la rende vecchia anche quando magari vecchia non è. Ovviamente non c’è bisogno ogni volta di acquistare completi nuovi, si può ricorrere a un vecchio trucco utilizzato dalle nostre nonne e che permetterà alle lenzuola di tornare come nuove.

Laddove anche i detersivi più “tecnologici” falliscono arrivano invece i metodi del passato, quelli messi in pratica dalle nostre nonne che, non avendo a disposizione tutti i prodotti che abbiamo noi oggi, si ingegnava con quello che avevano in casa e così hanno hanno capito come ingredienti che solitamente si utilizzavano in cucina possono essere utili anche nelle faccende domestiche.

Nel caso specifico delle lenzuola o federe ingiallite, come si vedrà, si utilizzerà un metodo non solo efficace ma anche delicato, che permetterà ai tessuti di riprendere brillantezza e colore, rimanendo comunque morbidi e freschi a lungo.

Come sbiancare la biancheria da letto, il metodo naturale usato dalle nonne

Tre gli ingredienti indispensabili per questo metodo e che sono facilmente reperibili nella dispensa della cucina. Si tratta di succo di limone, aceto bianco e bicarbonato di sodio, da secoli utilizzati in casa anche per le pulizie, sono ottimi e miracolosi anche quando si tratta di lavare e sbiancare capi delicati come le lenzuola.

La prima cosa da fare è quella di preparare una pasta semi-liquida con bicarbonato e succo di limone; il primo è uno sbiancante naturale che penetra nelle fibre e aiuta a sciogliere i depositi di sporco che causano l’ingiallimento, il secondo è un ottimo sgrassante.

Una volta ottenuta la miscela, bisogna sfregarla leggermente sulle zone interessante e lasciare agire per 30 minuti. Dopodiché si passa alla seconda fase di lavaggio che prevede l’ammollo in acqua calda e aceto bianco; quest’ultimo agirà come sbiancante ma anche come disinfettante naturale.

Una volta immersa la biancheria da letto nella miscela bisogna lasciare in ammollo per almeno un paio d’ore, in questo modo i tessuti risulteranno luminosi e puliti. Come ultimo passaggio si può effettuare un normale ciclo in lavatrice, aggiungendo un cucchiaio di bicarbonato nel cestello.