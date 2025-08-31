Le terme gratis più belle sono in Italia, ma in pochi lo sanno: si può fare il bagno tutto l’anno

Le terme più belle del mondo si trovano proprio in Italia, per la precisione in Toscana. Un luogo non solo rilassante ma al limite del fiabesco.

Nel cuore della Val d’Orcia si trovano le terme naturali più belle e suggestive al mondo. Un luogo perfetto dove rigenerarsi e che è possibile visitare tutto l’anno perché le acqua che scorrono lì hanno un temperatura media di 48°. Un vero e proprio paradiso immerso nella natura che sembra essere uscito da un quadro.

Alle pendici del Monte Amiata e poca distanza dal borgo di Castiglione d’Orcia si trovano i Bagni San Filippo, una piccola località termale di acque sulfuree ma caratteristica per i depositi calcarei che danno vita alle ormai famose montagne bianche di carbonato di calcio.

Le calde acque termali che qui hanno creato un luogo fiabesco sono conosciute fin dall’antichità, frequentate anche da etruschi e romani che qui venivano a rigenerarsi. La scarda popolazione della zona e la conformazione geografica hanno fatto si che il luogo mantenesse un aspetto naturale e un fascino selvaggio.

Bagni San Filippo, le terme più belle d’Italia

Il paesino si trova nel sud della Toscana, la località prende il nome da San Filippo Benizi che, secondo la tradizione, si fermò qui nel 1269. La zona è servita da diversi alberghi e resort che permettono di pernottare nel borgo e avere un più facile accesso allo stabilimento termale. È importante sapere però che le terme sono libere, si può quindi usufruire delle acque termali anche se si è di passaggio e ci si ferma per un’apposita sosta.

L’area dei Bagni è estesa e, attraverso un suggestivo percorso pedonale, si passa dalle prime vasche che si incontrano lungo il torrente -caratterizzate da acque trasparenti ma tiepide– per arrivare alla fine del percorso che porta alla Balena Bianca.

Il punto più conosciuto ed imperdibile delle terme San Filippo è proprio la cosiddetta Balena Bianca; una suggestiva cascata chiamata così perché assomiglia appunto alla bocca di una balena. Si tratta in effetti della più grande formazione calcarea delle terme. Un punto suggestivo anche per il forte contrasto cromatico, con il bianco-azzurro della formazione calcarea che risalta sul colore della boscaglia in prevalenza verde.

È da qui che sgorgano le acque a 48° e che non utilizzate dallo stabilimento, permettendo una temperatura così alta da garantire la possibilità di fare il bagno anche durante le stagioni più fredde.