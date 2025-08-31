Ecco perchè non devi mai posticipare la sveglia al mattino: fallo da domani o te ne pentirai – Viagginews.com

Posticipi la sveglia ogni volta che suona al mattino? Ecco perchè non dovresti mai farlo e quali sono le conseguenze sulla tua salute.

Chi non ha mai detto al mattino, dopo aver sentito la sveglia suonare, “Altri cinque minuti?”. Posticipare la sveglia è ormai una abitudine molto comune tra le persone di ogni età, un modo di prolungare anche di qualche minuto il comfort insostituibile di un letto ancora caldo dopo una lunga notte di riposo.

Questo atteggiamento nasce spesso da un monte ore di riposo insufficiente, da cattive abitudini alimentari o da uno stile di vita troppo sedentario. L’esigenza di continuare a dormire anche dopo il suono della sveglia, inoltre, può subire un incremento durante il periodo invernale, in cui il freddo esterno rende più difficili le azioni quotidiane.

Eppure, nonostante l’apparente innocenza di questa abitudine, posticipare la sveglia ogni mattina può generare delle conseguenze devastanti sul proprio organismo. Dall’impatto sul sistema nervoso, fino ai rischi sulla salute cardiovascolare, i motivi per evitare di posticipare la sveglia sono molteplici e tutti fondamentali.

Non posticipare più la sveglia: ecco cosa rischi ogni giorno

Hai mai pensato alle conseguenze di posticipare la sveglia mattina dopo mattina? Apparentemente un gesto innocente, se ripetuto ogni mattina o con regolarità, una sveglia posticipata può sviluppare dei rischi per la salute del corpo. Disattivare la sveglia e tornare a dormire, dopo essersi svegliati per posticiparla, può dare origine ad un nuovo ciclo di sonno completo da 90 minuti. In questo periodo di tempo, oltre a ricadere in uno stato profondo di sonno, il corpo rilascia delle sostanze chimiche progettate per rallentare le funzioni vitali e indurre alla fase 3 del riposo, denominata AIM.

Se strappati via da questa fase con un nuovo squillo della sveglia, il corpo non sarà in grado di recuperare le proprie energie, poiché intrappolato ancora nella zona più profonda del sonno. Un risveglio brutale del genere, dopo essersi riappisolati, comporterà uno stato di confusione, rallentamento delle azioni e difficoltà di concentrazione per molte ore. I ricercatori, difatti, hanno scoperto come servano fino a 4 ore per eliminare le sostanze chimiche dal corpo indotte per rientrare nel sonno profondo.

Queste sostanze chimiche, oltre a rendere difficile qualsiasi azione, appesantiscono le funzioni vitali degli organi i quali vengono di seguito spinti a lavorare in modo più attivo. Il tutto, scatenerà una reazione ulteriore la quale potrà incrementare i livelli di cortisolo nel sangue e di stordimento del sistema nervoso centrale.