Chi lo dice che per vedere i Caraibi ci vuole un conto ricco? Queste isole sono bellissime e anche low cost

Siamo abituati a pensare ai Caraibi come quella meta spendita certo ma anche lontana e costosissima. E se non fosse sempre così? Ci sono isole caraibiche davvero low cost.

Vivere il sogno di una vacanza ai Caraibi senza però spendere l’intero patrimonio? Una realtà possibile se si decide di andare su quelle isole ancora poco conosciute dal turismo internazionale; realtà che regalano gli stessi paesaggi e scenari che vediamo nelle più classiche cartoline caraibiche ma a prezzi decisamente molto più contenuti.

Per andare ai Caraibi e vivere una splendida vacanza ai tropici tra acque cristalline, spiagge bianche, palme sotto cui ripararsi all’ombra, villaggi colorati e tutti i comfort pensabili non serve essere dei paperoni. Ci sono isole, infatti, di questa vasta regione dell’America che risultano essere davvero abbordabili e dove si possono trascorrere anche lunghi periodi di villeggiatura (per chi può ancora permettersi vacanze lunghe) senza spendere una fortuna.

Si tratta ovviamente di isole che, per qualche motivo, sono sconosciute alle rotte turistiche e apprezzate per lo più dai local. Non per questo però si tratta di isole meno incantevoli, anzi si tratta di posti dove bellezza naturalistica, relax e semplicità la fanno da padrona, solo che sono a prezzi più accessibili.

Vacanze ai Caraibi low cost, le isole su cui puntare

Tra le mete più accessibili di Caraibi c’è, forse in maniera inaspettata perché Paese conosciuto, la Repubblica Dominicana. Qui l’equilibrio tra qualità della vita e costi contenuti ha pochi altri paragoni; non solo spiagge da sogno, ma anche un contesto cittadino in cui si vive bene spendendo poco.

Località come Las Terrenas o Cabarete -parte nord del Paese- sono ormai centri multiculturali dove affittare una casa vista mare costa meno di 400 euro al mese. Il costo della vita complessivo risulta essere tra i più bassi di tutti i Caraibi; qui con circa 900 euro al mese si riesce a coprire tutte le spese necessarie e più di qualche extra per gli svaghi. Anche qui però esistono zone iper turistiche, come Punta Cana, dove i costi risultano ben sproporzionati rispetto alle località citate prima.

Ma la Repubblica Dominica è solo il punto di partenza, perché le vere isole caraibiche low cost sono altre. In Belize c’è Caya Caulker piccolo paradiso senza auto, in cui la filosofia del relax la fa da padrona; qui si vive in infradito, tra spiagge da sogno e snorkeling nella barriera corallina.

Soprannominata l’isola delle spezie, per il profumo di noce moscata e cannella che invade l’aria, Granada è un’altra isola da considerare. Anche qui si trovano affitti molto bassi se si sta lontani da St. George’s, la capitale. Se si sta lontano dai resort lussuosi, anche la Giamaica può essere sorprendentemente economica; zone come Treasure Beach offrono un’autentica vita locale.