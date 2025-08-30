Se ami i libri devi assolutamente progettare questo spazio: sarà la tua oasi di lettura. – (viagginews.com)

Per chi ama i libri è una necessità trovare il posto adatto per perdersi nella lettura: puoi progettarlo così.

Nonostante molti pensino che ormai leggere sia un hobby superato sono in molti ad apprezzare la compagnia di un libro per rilassarsi alla sera. Certo, c’è chi si è convertito al formato eBook per risparmiare spazio e poter portare i titoli che preferisce sempre con sé. Ma a prescindere che si apprezzi di più il cartaceo o il digitale serve l’ambiente giusto per godersi la lettura.

C’è chi ama leggere all’aperto, magari al parco, così come chi ha la fortuna di avere un terrazzo. In vista dell’autunno però stare fermi a leggere fuori spesso non è fattibile a causa del meteo. Certo, in casa non è sempre facile trovare il posto giusto per riuscire a stare tranquilli. In camera è facile finire con l’addormentarsi, e in cucina o in salotto è fin troppo facile che si venga disturbati.

Per riuscire a godersi un libro bisogna perciò pensare a come ricavare in casa uno spazio studiato apposta per questa attività. Non serve un’intera stanza, anche perché per chi vive in appartamento sarebbe difficile, anzi può essere sufficiente un angolo se si sa come organizzarlo.

Come progettare un angolo lettura perfetto

Una volta che si decide di creare e una piccola oasi per perdersi fra le pagine di un libro bisogna capire dove potrebbe prendere forma. Per prima cosa per leggere è meglio la luce naturale quindi conviene scegliere un angolo libero accanto a una finestra. In più torna comoda una lampada a luce calda per quando si desidera passare la serata a leggere.

Per favorire il relax si può sistemare qualche pianta accanto alla finestra in modo da circondarsi di verde. Dopodiché bisogna pensare a come rendere comodo l’angolo lettura. L’opzione migliore è una bella poltrona, oppure un divanetto e un tavolino. Molti amano bere una tisana o un tè mentre leggono, e un supporto permette di appoggiare la tazza senza il rischio di rovesciarla.

Per chi ama il cartaceo conviene prevedere qualche scaffale dove appoggiare i libri in modo da averli sempre a portata di mano. Vanno bene sia quelli a muro che una piccola libreria, a seconda dello spazio a disposizione e naturalmente del gusto personale. Entrambi offrono anche la possibilità di aggiungere qualche decorazione, magari qualche soprammobile o delle fotografie.