L’estate sta finendo, ma io non rinuncio a mangiare con gusto: quest’insalata con gamberoni e avocado è deliziosa

Insalata di gamberoni e avocado, la ricetta fresca e gustosa per salutare questa lunga estate: così buona, che finirà in un lampo.

Anche il meteo di questi ultimi giorno sembra voler sancire definitivamente la fine di questa lunga, calda e torrida estate. La maggior parte delle persone hanno già ripreso con la solita routine e in molti hanno ricominciato già a mettersi in riga con l’alimentazione, dopo tutti gli eccessi fatti durante le vacanze.

Dopo intere giornate passate a gustarsi ogni ben di Dio, adesso è il momento di riprendere le vecchie e sane abitudini, mangiando in modo pulito e associando anche la solita attività fisica per aiutare il corpo a disintossicarsi quanto prima. Tuttavia, questo non vuol dire di certo rinunciare al gusto anzi, la ricetta che stiamo per mostrare dice proprio l’esatto contrario.

Insalata di gamberoni e avocado: la ricetta sana e leggera per salutare l’estate

La ricetta di oggi prevede un mix davvero speciale, ossia avocado e gamberoni, che, permetteranno di portare in tavola un’insalata leggera, ma ricca di sapore. Ma allora non perdiamo altro tempo e scopriamo subito ingredienti e procedimento.

Ingredienti per 4 persone:

  • Gamberoni (da pulire) 400 g
  • Valeriana (songino) 400 g
  • Avocado 1
  • Limoni 1
  • Olio extravergine d’oliva q.b.
  • Sale fino q.b.
  • Pepe nero q.b.

Per la crema di avocado

  • Avocado 1
  • Succo di limone 30 g
  • Scorza di limone q.b.
  • Olio extravergine d’oliva q.b.
  • Sale fino q.b.
  • Pepe nero q.b.

Procedimento:

  1. Per preparare l’insalata di gamberoni e avocado, come prima cosa pulire i gamberoni. Staccare la testa, poi rimuovete il carapace e l’intestino che si trova sul dorso dei crostacei
  2. In una padella scaldare un filo d’olio, poi adagiare i gamberoni e rosolate a fiamma media da entrambi i lati, per un totale di 5 minuti
  3. Una volta pronti tenere da parte
  4. Passate alla crema di avocado, ricavare la polpa dell’avocado e trasferirla in un boccale insieme alla scorza e al succo di limone, poi salare e pepare
  5. Aggiungere l’olio e frullare con un mixer a immersione fino ad ottenere una crema liscia e omogenea
  6. Ora pulire il secondo avocado, eliminare il nocciolo e tagliare la polpa a fettine
  7. Mettere al centro di un piatto da portata una ciotolina con la crema di avocado, poi distribuite la valeriana tutto intorno
  8. Adagiare sulla valeriana le fettine di avocado e quelle di limone
  9. Condire con sale e pepe
  10. Completare con un giro d’olio e infine aggiungere i gamberoni

Ed ecco che la nostra insalata con gamberoni e avocado è pronta per essere servita e gustata!

