L’estate sta finendo, ma io non rinuncio a mangiare con gusto: quest’insalata con gamberoni e avocado è deliziosa

Insalata di gamberoni e avocado, la ricetta fresca e gustosa per salutare questa lunga estate: così buona, che finirà in un lampo.

Anche il meteo di questi ultimi giorno sembra voler sancire definitivamente la fine di questa lunga, calda e torrida estate. La maggior parte delle persone hanno già ripreso con la solita routine e in molti hanno ricominciato già a mettersi in riga con l’alimentazione, dopo tutti gli eccessi fatti durante le vacanze.

Dopo intere giornate passate a gustarsi ogni ben di Dio, adesso è il momento di riprendere le vecchie e sane abitudini, mangiando in modo pulito e associando anche la solita attività fisica per aiutare il corpo a disintossicarsi quanto prima. Tuttavia, questo non vuol dire di certo rinunciare al gusto anzi, la ricetta che stiamo per mostrare dice proprio l’esatto contrario.

Insalata di gamberoni e avocado: la ricetta sana e leggera per salutare l’estate

La ricetta di oggi prevede un mix davvero speciale, ossia avocado e gamberoni, che, permetteranno di portare in tavola un’insalata leggera, ma ricca di sapore. Ma allora non perdiamo altro tempo e scopriamo subito ingredienti e procedimento.

Ingredienti per 4 persone:

Gamberoni (da pulire) 400 g

Valeriana (songino) 400 g

Avocado 1

Limoni 1

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Per la crema di avocado

Avocado 1

Succo di limone 30 g

Scorza di limone q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Procedimento:

Per preparare l’insalata di gamberoni e avocado, come prima cosa pulire i gamberoni. Staccare la testa, poi rimuovete il carapace e l’intestino che si trova sul dorso dei crostacei In una padella scaldare un filo d’olio, poi adagiare i gamberoni e rosolate a fiamma media da entrambi i lati, per un totale di 5 minuti Una volta pronti tenere da parte Passate alla crema di avocado, ricavare la polpa dell’avocado e trasferirla in un boccale insieme alla scorza e al succo di limone, poi salare e pepare Aggiungere l’olio e frullare con un mixer a immersione fino ad ottenere una crema liscia e omogenea Ora pulire il secondo avocado, eliminare il nocciolo e tagliare la polpa a fettine Mettere al centro di un piatto da portata una ciotolina con la crema di avocado, poi distribuite la valeriana tutto intorno Adagiare sulla valeriana le fettine di avocado e quelle di limone Condire con sale e pepe Completare con un giro d’olio e infine aggiungere i gamberoni

Ed ecco che la nostra insalata con gamberoni e avocado è pronta per essere servita e gustata!