Hai bisogno di una macchina nuova? Con questo incentivo potrai comprarla subito senza pensieri – Viagginews.com

Macchina nuova cercasi? Scopri l’agevolazione che può aiutarti ad acquistare subito la tua nuova auto senza preoccupazioni.

Complice il caro vita e i prezzi dei beni sempre più alti, acquistare una nuova macchina rappresenta oggi una decisione particolarmente complessa. Le difficoltà economiche, difatti, impediscono a molte famiglie di procedere con l’acquisto di un bene di prima necessità come l’automobile, indispensabile nella vita di tutti i giorni.

Per ovviare a questa problematica, sono molti gli italiani i quali ogni anno si rivolgono al mercato dell’usato, dove poter acquistare una macchina in buone condizioni e ad un prezzo ridotto. Rispetto al mercato del nuovo o del km 0, le automobili usate rappresentano ancora oggi la prima scelta di molte famiglie.

Nonostante la popolarità dell’usato, il bisogno di una macchina nuova con determinate caratteristiche spesso non coincide con le offerte disponibili. Ecco come il nuovo incentivo in arrivo, potrebbe rivelarsi la soluzione ideale per chi sta cercando un veicolo nuovo ed è ancora frenato dai prezzi spesso non accessibili.

Acquista la tua macchina nuova: sfrutta subito il nuovo incentivo

A partire dal mese di settembre, le famiglie italiane potranno richiedere il nuovo incentivo pensato per l’acquisto di un veicolo elettrico. Quest’ultimo sarà regolato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il nuovo sostengo è riservato alle persone fisiche in condizioni di svantaggio economico, le quali dovranno dimostrare di avere un ISEE fino o pari a 40 mila euro. Il bonus non verrà erogato al di sopra di questa soglia. L’incentivo, inoltre, è rivolto anche alle microimprese con meno di 10 dipendenti, le quali dovranno dimostrare un bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

L’agevolazione sarà pari a 11 mila euro qualora l’acquirente risieda in un’area urbana funzionale, intesa come un aggregato di Comuni contigui al centro urbano. Il bonus verrà riconosciuto solo ad un soggetto del nucleo familiare, il quale dovrà risultare l’intestatario del veicolo. L’obiettivo principale, descritto anche dal Ministero, consiste nel favorire il rinnovo del parco circolante di automobili a zero emissioni. Questa operazione contribuirà alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e al miglioramento della qualità dell’aria.

Le richieste potranno essere inoltrate tramite una piattaforma informativa dedicata, la quale sarà sviluppata nelle prossime settimane. Gli utenti potranno accedere tramite credenziali SPID, presentando il loro ISEE aggiornato all’anno corrente e controllando in seguito lo stato di avanzamento della loro richiesta.