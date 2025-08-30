3 cose da sapere prima di andare in Marocco per evitare problemi – viagginews.com

Stai per andare in Marocco e non vuoi avere problemi? Ecco tutto quello che devi sapere riassunto in poche parole.

Il Marocco è una meta affascinante che attira viaggiatori da tutto il mondo grazie alla sua ricca storia, cultura vibrante, e paesaggi mozzafiato che spaziano dalle dune del deserto alle montagne dell’Atlante.

Tuttavia, per godersi appieno il viaggio e evitare inconvenienti, è importante essere ben preparati. Ecco tre cose fondamentali da sapere prima di partire per il Marocco.

Andare in Marocco: 3 cose che devi assolutamente sapere

Il Marocco è un paese musulmano con forti radici culturali e tradizioni religiose, quindi è essenziale rispettare le norme locali. Sebbene le grandi città come Marrakech e Casablanca possano sembrare più “liberal”, le piccole città e i villaggi più remoti potrebbero essere più conservatori.

In molte aree del Marocco, specialmente nei luoghi religiosi o rurali, è preferibile indossare abiti modesti. Per le donne, è consigliato evitare indumenti troppo scollati o corti, mentre gli uomini dovrebbero evitare di camminare a torso nudo in pubblico.

Se viaggiate durante il mese sacro del Ramadan, ricordate che molti locali potrebbero essere chiusi durante il giorno, e i marocchini potrebbero digiunare fino al tramonto. Evitate di mangiare, bere o fumare in pubblico durante le ore di digiuno per non offendere i residenti.

Le manifestazioni di affetto in pubblico, come baciarsi o abbracciarsi, sono considerate inappropriate in molte parti del Marocco, quindi è meglio evitare di esibirsi in gesti affettuosi davanti a estranei.

Come molte altre destinazioni turistiche popolari, il Marocco ha le sue particolarità riguardo al commercio e alle trattative. Non è raro che i turisti vengano coinvolti in situazioni di truffa o in situazioni dove si cerca di applicare prezzi più alti.

I souk (mercati tradizionali) sono un luogo affascinante per acquistare souvenir, spezie, e artigianato locale. Tuttavia, i venditori possono essere molto persuasivi e i prezzi iniziali sono generalmente gonfiati. È sempre consigliato negoziare il prezzo, che può ridursi anche di un terzo rispetto a quello iniziale.

Non abbiate paura di camminare via se il prezzo non vi sembra giusto, i marocchini sono abituati a questo gioco di negoziazione.

Assicuratevi di concordare il prezzo prima di salire su un taxi, oppure richiedete che il tassametro venga acceso. In alcune città, specialmente a Marrakech, i tassisti potrebbero cercare di applicare tariffe esorbitanti. Se vi trovate in difficoltà, cercate di usare app come Uber o Careem per un prezzo più trasparente.

Le principali città del Marocco come Marrakech, Fes, e Casablanca possono essere affollate e trafficate. Prestare attenzione ai propri effetti personali è fondamentale, soprattutto nelle aree turistiche.

Gli incidenti di borseggio non sono rari, quindi evitate di portare oggetti di valore in luoghi affollati e tenete sempre sotto controllo i vostri bagagli.

Prima di scattare foto, chiedete sempre il permesso, specialmente nelle zone rurali o nei villaggi. Le persone potrebbero non voler essere fotografate, e alcune donne potrebbero considerarlo offensivo. Inoltre, alcune moschee e luoghi religiosi potrebbero vietare la fotografia, quindi fate attenzione a rispettare le regole locali.