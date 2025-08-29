Settembre è ancora tempo di vacanze: queste mete di mare sono perfette per chi non ama la folla di agosto

L’estate sta finendo ma le opportunità di vacanze sono ancora tante e differenziate, ecco alcuni luoghi dove è settembre è davvero fantastico

Tra pochi giorni, anzi tra poche ore, il Generale Agosto lascerà il passo al riflessivo settembre e per molti sarà il segno che l’estate è finita. Ma è davvero così? Se da un lato l’estate astronomica il 21 settembre lascerà il passo all’autunno, l’estate meteorologica riserva sorprese fino a metà di ottobre. Non è un caso che milioni di italiani scelgono proprio settembre per godersi il meritato riposo.

I dati, come sempre, sono il supporto migliore per spiegare il fenomeno. Basti pensare che secondo le stime più accreditate oltre 4,7 milioni di italiani andranno in vacanza a settembre. Un dato che nel 2023 ha vissuto un picco clamoroso con ben 11 milioni di partenze nel nono mese dell’anno. Le motivazioni di questa scelta sono le più disparate. Da un costo minore degli affitti e dei ristoranti ad una minore calca, soprattutto sulle spiagge.

Le mete estive perfette per chi sceglie di viaggiare a settembre

Per non tacere di temperature meno infernali e del fatto che a settembre alcune località sono davvero incantevoli. Per meglio descrivere questo stato di cose abbiamo scelto cinque località d’Italia che per bellezza, infrastrutture, costi e temperatura a settembre sono davvero un sogno ad occhi aperti.

Le località sono distribuite tra le due isole maggiori, ovvero Sicilia e Sardegna, la Puglia, la Toscana e la bellissima Calabria. Un viaggio, a volo di rondine, tra cinque località leggermente fuori dalle rotte principali ma che non deluderanno.

Partiamo da nord, anzi del Centro, e della Toscana dove nell’Arcipelago toscano troviamo la bellissima Spiaggia di Fetovaia, un angolo di Tropici in pieno Mar Tirreno. Scendiamo a Sud e ci fermiamo in Puglia dove spicca la Baia delle Zagare detta anche Baia dei Mergoli. Siamo in pieno Gargano tra Mattinata e Vieste in provincia di Foggia.

Visto il Tacco dello Stivale passiamo alla Punta, alla Calabria è alla deliziosa Tropea in provincia di Vibo Valentia, famosa per le cipolle ma anche per lo splendido Mediterraneo che la bagna. Mediterraneo che è il mare di San Vito Lo Capo nel trapanese. Chiudiamo con la Sardegna dove tra centinaia di paradisi segnaliamo Cala Brandinchi a San Teodoro in provincia di Sassari, un luogo che molto definiscono la “Tahiti italiana”